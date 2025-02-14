薛承泰／2025是怪年嗎？

網路上流傳著二○二五是「卡不列克數」（Kaprekar number），亦即，二○二五不僅是四十五的平方，而且四十五正好是二十加上廿五。有人稱之為「怪數」，西元紀元以來並不多見。

也真巧，才開年，地球上就發生幾件令人震撼的事；空難、流感爆發、地震頻傳，並且開春第一天，台北股市就狂瀉八百多點！

然最令世人矚目的是，一個氣吞山河的狂人也開始作怪，都快八十歲了，仍不甘寂寞地追求權力，享受人們臣服的快感，上任不到一個月即在世界捲起千堆雪。若再加上智能科技的風起雲湧，這個年能不怪嗎？

其實每個年份都有其特殊之處，隨著人類在科技上的創新，地球村的形成與網路的發達，不斷重新定義地緣、國緣、人緣，終究會「見怪不怪」。

例如，川普掀起關稅大戰，雖有其標的國家，漣漪效應卻將一波波來回激盪，台灣必然也會受到衝擊；至於是利是弊，就看準備是否充分，畢竟這不是第一次了。

至於人類與地球的關係也將更趨緊張，去年我們就經歷了氣候的驟變與暖化，氣溫屢創新高，嚴重影響地表上的作物與水中的生物。然而，就在人們警覺永續的重要時，碳排放量偏偏又創新高，看來還是人比較怪。

另有一個危機也是見怪不怪，就是不婚不育。如筆者之前所料，台灣生育率再度破底，而且是發生在龍年。蔡政府和扁時代都是連八年生育率與生育數雙雙下滑，不同的是，扁政府的第一年是龍年，而蔡政府的最後一年是龍年，後者應較有機會回升才對；君不見，生育率比台灣更低的南韓，去年回升了！

去年台灣「生不如死」達六點七萬人，即使計入淨遷入人口，總人口仍減少兩萬餘人。儘管總人口降至二三四○萬，人口密度仍是偏高的，所以數量尚不是問題，而是人口結構失衡所帶來的衝擊。

今年六十五歲老人即將占二成，台灣進入超高齡社會，老人占比會是十五歲以下小孩的兩倍，且差距將愈來愈大；同時，工作年齡人口也開始萎縮並高齡化，這當然會危及經濟的發展，遑論納稅人口與照顧人力。例如，台灣四五○萬老人當中，有長照需求者達八十五萬人，照顧人力卻不到十萬人；由於各國也有人口老化趨勢，我國即使打算一如從前引進移工，但機會已非昔比，政府如何因應呢？

再看教育危機，大學關門已不是新聞，最近連公立大學招生都不滿，研究所乏人問津，中小學更不用說了！教育部正忙於處理減班併校，從偏遠鄉鎮到城市。閒置的校地、流浪的教師、學校周邊沒落的商機與房價…少子化的衝擊已從點擴散到面！

令人不解的是，既然學齡人口數急速下降，國家更應思考優化學子的競爭力，新課綱卻落入窄化與淺化學習動能的漩渦，使得原本優秀者不能獲得滿足，有待啟發者則玩世不恭；有本事的家長只好對子女做更多投資，沒本錢的家庭則任由子女被網路牽著走。階層化趨於兩極，同樣年齡，有人學才藝、送出國，也有人淪落於街頭逞凶鬥狠。

確實，在人工智能浪潮下，許多工作正被取代，過去在科幻電影中所見的，如今已不再是幻影；機器人跳舞、飆速、蓋房子、當保母、上戰場等，都不足為奇。奇怪的，是在浪潮下不思作為者。（作者為台大退休教授）