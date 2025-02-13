馬凱／隱藏在缺工底下的深重禍患

台灣的勞動市場出現兩個嚴重問題：一是缺工日漸惡化，預估再過五年可能缺口高達四十萬人；二是低薪問題，尤其青年低薪，也隨著時間愈趨下流。這兩個問題既關係著經濟發展，更影響社會安全，已經到了不容再忽視的地步。

然而由於缺工問題最嚴重的旅宿業不斷訴苦，交通部正研擬仿造製造業，引進外籍移工以救其燃眉之急。此議甫出，勞工團體即期期以為不可，認為如此只是揚湯止沸，並不能根除因低薪而造成的缺工問題。勞工學者也頗有疑慮，擔心一旦破戒為旅宿業開了後門，可能引發「破窗效應」，其他服務業也會要求比照開放。

不過此類疑慮仍然只停留在問題的表面，潛伏其下的其實是更可怕的現實。最殘酷的現實，無寧是少子化與高齡化。台灣的出生率近年來迭迭下降，如今已居全球之末，且並無止息乃至好轉的跡象，顯示問題愈來愈嚴重。

這個問題我們曾多次論及，不斷強調這是國安問題，攸關國家的長治久安。奈何歷任當政者或無心，或無力，只做些虛應故事的表面文章，坐令情勢惡化至此地步。當然隨著少子化，勞動力不斷萎縮，尤其年輕勞動力特別嚴重，因而過去仰賴年輕人的工作即首當其衝。加以年來外送業飛躍成長，直播主亦成新寵，吸引眾多嚮往高薪、彈性、自主的年輕人趨之若鶩，更使傳統的工作乏人問津。

至於高齡化問題，隨著台灣的中高齡人口占比不斷升高，今年將步入超高齡社會，六十五歲以上人口超過廿％。但是一方面由於種種原因其中不少並不想留在職場；另一方面企業界對中高齡勞工十分不友善，據統計，四十五歲到六十五歲勞動者近卅九％被迫離職，第二次被迫離職者更逾四十三％。即使未如是，中高齡勞工在職場備受歧視，而且難以獲得適當的成就及報酬。這與韓日等國大相逕庭，因而勞動參與率也大有不如。

除此之外，人數與男性勞動者相近的女性勞動者，其勞動參與率亦去韓、日、美歐等國遠甚。在傳統文化要求女性養兒育女、操持家務及奉養父老的影響之外，台灣的職場對女性的不友善反而更大。首先，一旦生育，請育嬰假離開職場後即難以重回。其次，企業的托嬰設施及安排普遍欠缺，幼兒園等也構成沉重負擔。這一方面減損生育意願，另一方面使有兒女的女性勞動者難以兼顧職場與家庭。同時，台灣職場仍有存在明顯的對女性的歧視，不僅報酬不平等，而且升遷常有天花板，令其有志難伸。因此在卅歲之後的勞動參與率即直接下滑，遠遜韓、日、歐美。

中高齡勞動者及女性勞動者無法充分投入職場，單單此二者即足以造成巨大的缺工問題。但此二者又涉及政府的無力及職場的陋習，其嚴重性遠過於區區數十萬缺口。

若從行業別觀之，服務業尤其旅宿、餐飲等問題最嚴重而迫切。而其根本原因則在於服務業勞工報酬遠低於其他行業，不但不見改善，還連年惡化。這又涉及其發展停滯落後，競爭力低下。若不釜底抽薪謀求補救，的確，引進移工不僅揚湯止沸，而且隱藏病根，只會任令問題惡化。（作者為經濟評論者）