陳力俊／6000億美元大震撼的省思

世界ＡＩ晶片領頭羊輝達公司於除夕日市值一夕崩跌六千億美元，約為台灣所有人一年辛苦賺得的ＧＤＰ之八成。美國總統川普剛就任就宣布要推動「星際之門」計畫，目的是為維持美國在ＡＩ領域的全球領導地位。並計畫於未來四年內投入資金五千億美元。另外美國各大科技公司在ＡＩ熱潮中，已宣布四年內投入資金約六千億美元。總之，這是一個天文數字。

輝達股價崩跌原因是中國大陸ＡＩ「深度求索」（DeepSeek）公司發布大語言模型，性能可與美國頂尖公司的最佳聊天機器人媲美，而有超高性價比，挑戰業界普遍認為由美國建立起的規則：以規模制勝，為追求更高的性能，算力只能不斷膨脹，參數數量呈現指數級增長，同時帶來了驚人的能源消耗和訓練成本。而一家公司想發展ＡＩ，就必須投入高昂的成本向輝達買ＧＰＵ晶片訓練，絕大多數公司根本難以為繼。

輝達去年市值一度高達三點五兆美元，與蘋果、谷歌、臉書母公司等七大科技公司的總市值，約為美國股市五十五兆美元之三成，更驚人的是金融商品的通貨膨脹。據英國《金融時報》專欄作家夏爾瑪（Sharma）指出，一九八○年，它們的總價值為十二兆美元，相當於當時全球經濟的規模。但新冠疫情過後，這些市場價值到去年已增至三百九十兆美元， 約為全球國內生產毛額的四倍。

他在去年出版新書《資本主義出了什麼問題》中，提出答案可以歸結為「貨幣寬鬆」。他說：「當借錢的利率為零時，其他一切的價格都會變得瘋狂。」例如二○一○年，隨著超低利率甚至負利率時代的開啟，美國房屋的中位數售價徘徊在二十二萬美元左右；到去年年初，這一數字已超過四十二萬美元。

從理論上講，輕鬆借錢應該為普通人帶來廣泛的好處。實際上，它已摧毀了許多曾經使資本主義成為繁榮中產階級的引擎，而對老年人和富人有利。

首先，實體資產和金融資產出現通膨，隨後是消費者物價通膨；接著，隨著利率上升以對抗通膨，融資成本上升，這不可避免地會帶來恢復寬鬆貨幣政策的政治壓力。對於擁有資產或鎖定低利率抵押貸款的富人來說，這並不是一件壞事。但對於嚴重依賴信貸的人來說，這是毀滅性的。「對於已經因高物價、儲蓄減少和工資增長放緩而陷入困境的家庭來說，借貸成本的增加正在將他們推向財務懸崖。」

對整體經濟的打擊也以其他形式出現：低效率的市場不再謹慎地將資金配置到最有生產力的用途，大公司吞併較小的競爭對手，並部署說客以有利於他們的方式改變政府規則，審慎的經濟實踐崩潰，導致「二○一○年代最成功的投資策略，是購買最昂貴的科技股，然後隨著它們的價格和估值上漲而買入更多股票。」

但最嚴重的打擊是資本主義本身：一種普遍且有根據的感覺，即該體系已被破壞和操縱，特別是針對窮人和年輕人。其社會後果就是憤怒，政治後果就是民粹主義，而這正促成川普的復出。

對由經濟部控制大量國營企業，而並非真正實行市場資本主義的台灣來說，卻對專家們分析出來的弊病無比熟悉，物價高漲、房價與科技股價飛漲，薪水階級望房興嘆，貧富不均不斷加大。盡速積極導正，是有為政府的重要職責。（作者為中研院院士、清大特聘研究講座教授）