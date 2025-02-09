張延廷／台灣避免成為美、中灰色地帶陷阱

成功「二進宮」的川普稱上任後考慮要求北約各國增加國防預算至ＧＤＰ的百分之五，讓歐洲「盟友們」紛紛察覺川普將明顯改變對烏克蘭的支援政策。

但川普內閣可能在烏東地區創造更多「灰色地帶」，以間接襯托美國在北約的重要及不可撼動，同時加大對普亭「喊價」的籌碼。相較於歐巴馬時代在歐洲部署飛彈軍備的鴨子划水式布局，再反觀川普對敵首的斡旋式迂迴策略、在印太地區關稅、軍售齊下，從台海局勢中謀取美國最大利益。相較於烏東地區，美國在台海和南海的布局顯得更多樣化。

所稱「灰色地帶」即介於正規軍事作戰和非傳統安全範疇之準武裝力量常態部署行動，目的在以反恐、維和、搶險救災等名目掩護實質軍事演練之部署，藉以規避甚至利用國際法對於領海領空的定義界限，企圖將武裝部隊化整為零，打破原建制編制，延伸至對手國的領海線邊緣，以突襲式戰術對敵特定目標區進行干擾或滲透、抵近偵察，達到情蒐與政治渲染等目的。

駐印太美軍自二○○一年海南島陵水外海「EP-3E擦撞事件」以後便大量啟用相似策略，「租用民間」載具為往返中國大陸十二海里外毗鄰區航路飛行之戰略偵察機，如以RC-135V/W、P-8A等進行掩護，或對臨近的軍事盟國如菲律賓等提供空中給油，藉以延長滯空時間，達到遲滯中共海空力量予以攔截之效益，而不受相對領空防護法律之限制。

印太美軍近年租用民間Omega公司之KC-10A加油機之戰術任務架次，取代常態派駐琉球嘉手納基地之KC-135R加油機，藉「灰色地帶」航空器掩護戰略飛行架次，待日本西南各主要離島（石垣島、宮古島）新機場完成整建後，還可提供此類大型飛機技術轉降甚至不定期部署，以達長久抗衡中共機隊之目的。

在海上、陸地部署層面，美國駐琉球之陸戰隊「第三遠征軍」早在二○一○年代即以「多國海上戰備聯演」為名目，配合亞太各盟國年度演訓計畫期程，將兩棲偵蒐兵力運用至南中國海周邊，以達戰區干預之戰術目的。這些經年累月發生在台海周邊的準軍事行動，其實際強度已達大規模三棲軍事演習，並不屬於低階的一般訓練層次。從二○二四年底美軍印太司令巴帕羅率團輪訪東南亞等國，呼籲加強「軍事合作」，到美軍神盾驅逐艦停泊柬埔寨雲壤軍港等事例，可以察覺美國重啟「重返亞太」戰略，此舉與美軍陸戰隊移防關島相互彌補。由於第二島鏈中樞基地之關島安德森空軍基地僅距台灣二八○○公里，不難看出此舉屬於陸戰隊配合空軍進行「彈性部署」。

拜登總統在卸任前批准了約台幣一八六億元的對台軍售，卻仍對中華民國有意參加亞太地區非傳統性質之聯合演習避而不談，例如對每年於第二島鏈馬里亞納群島實施之最低敏感度人道「聖誕空投」行動亦三緘其口，不免讓人質疑美國究竟「助台」或「拆台」？或者僅將台灣做為對中國大陸討價還價的籌碼而已。

兩岸若真要進行長期軍備競賽，甚至台灣應川普要求將軍費提升到ＧＤＰ的一成，則過度的經濟負擔將拖垮台灣的經濟發展。總之，兩岸雙方應儘快恢復對話及交流管道，謹慎避免戰略誤判，起碼維持基本現狀，盡量降低台海緊張，節約軍購開支，把民生經濟發展擺在第一位。（作者為清大教授⼂空軍前中將副司令）