盛治仁／調整人生優先順序 戒掉成功癮

最近出書整理了近幾年的生命反省。隨著職涯歷練和馬齒徒長，不知不覺間，已經要從中壯年逐步邁入老年階段了。雖主觀上自覺身心都還年輕，前天去開刀處理肩膀骨刺、做了旋轉肌破裂的手術，客觀上的體能狀態和年齡數字，卻很明白的告訴自己已不年輕了。

回顧過去的工作和人生，有太多可以檢討反省之處，近幾年我也經常思考；在未來不管還有多久的歲月，必須要調整、改變很多過去的生活模式，首先就是人生的優先順序。

年輕時把工作放在首位，遇到和工作衝突的家庭生活，幾乎都是毫不猶豫地以工作為優先，因為總是覺得未來和家人相處時間還很長，以後還可以找到時間相處。

事實上，現在孩子們在外念書，如果未來畢業後在不同城市或國家工作，能夠相處的時間就很有限了！絕對不是原來想像的充裕時間。

澳洲有位安寧病房的護士在跟許多生命末期病患相處後，整理他們共同的遺憾；其中，後悔沒有活出自己想要的人生而活在外界給的框架，以及沒有多跟家人親友相處，都是最大的遺憾。

所以我們不要等到沒有時間了，才去面對這些悔恨，而是要在還有時間的時候作出調整。省視自己的內心，做自己覺得值得的事，並據以調整自己的優先順序。

另外一個重要的事，就是要戒掉成功的癮。人經常會以為只要我達成某個目標，一定就會心滿意足。其實更常發生的是，當我們達成了一個目標，高興了幾天後就朝下一個新目標努力。多數人就在這樣的循環裡過了大半生，甚至自己攀爬了一輩子的山，最後才發現爬錯了山。

金凱瑞說得真好：「我希望所有人都能名利雙收、完成夢想，這樣他們就能知道這些都不是人生的答案。」

活在當下，享受生活，也是我的新目標。以前著重效率和結果，曾經自豪的多工，其實隱含諸多後遺症。

跟朋友吃飯或喝咖啡，人在心不在，還在想著未完成的待辦事項，根本沒有好好放鬆聊天，或是享受食物的滋味；過於重視效率，卻疏忽了對身邊人士的真心關懷。自己過去從來沒有自主停下急促的腳步、深呼吸欣賞一下路邊的風景，也就是從來沒有好好享受過生活。希望新年真能培養出活在當下、真心關懷和享受生活的新習慣。

以前重視結果，未來要更在意過程。人的一生，其實就是所有過程加總的集合；最後結果如何，到了終點，其實已經不重要了，重要的是一路的過程，是否活得快樂、有價值。

我們在參加告別式的時候，在意的不會是逝者生前的偉大成就或財富，記得的只有跟自己互動時的點滴與溫暖。如同克里斯汀生教授所說：「將來上帝衡量我這一生的標準，不是我幫別人賺了多少錢，而是我影響了多少人的人生。想想看，你的人生會用什麼標準來衡量，然後每天堅守這個標準，以確保最後你會有個成功的人生。」

最近把這十幾個心得整理出書，希望在新的一年提供大家，做為省思自己人生的參考。

（作者為雲品國際董事長，著有《領導自己的人生》）