陳冲／南下牧馬的地緣新政治

對老一輩的人而言，《蘇俄在中國》可是傳世經典之作，探究蘇維埃共黨在中國的發展，相傳是陶希聖執筆，初稿僅四萬字，蔣總統閱後激賞，一再增補內容與論述，及至民國四十五年出版問世，已是廿四萬字的巨著。在國共內戰後出版，可以想像其目的是要揭露反共鬥爭幕後的黑手，以當年時空言，這第一手的觀察應有其見地；但如陶公、蔣公透過水晶球看到今日烏克蘭戰況或川普的言論，或許又會有不同的思維。

《蘇俄在中國》付梓時，美國是艾森豪時代。一九六一年艾森豪總統於卸任演說中，曾警告國人當時正崛起的MIC（軍工複合體）將成大患，於今果然應驗。本人去年在討論軍火買賣文章中即曾引述艾帥的遠見。有趣的是，一月中拜登依例發表離任演說，無巧不巧也提到TIC（科工複合體）逐漸成形的隱憂。時代不同，從MIC到TIC，不只活生生反映在川普內閣的金光閃閃，也反映人類的戰爭已由單純軍事戰演變為科技戰、貿易戰、經濟戰與能源戰。

北方民族自古有所謂的「南下牧馬」，名之為牧馬，其實就是侵略，就是奪取資源，只是資源的範疇，隨時代變遷而有不同的意義，有時是水源、有時是土地、有時是糧食、有時是礦藏，更有時是能源。時至現代，地已不分南北，端視資源所在，就是競逐的戰場，因此人類常因意識形態，甚至為減少本身的不安全感，直接採取先下手為強的方式。

不談遠古的匈奴困漢高祖於白登，以二○二二年俄國全面入侵烏克蘭為例，當然與蘇聯解體後，烏克蘭的去俄羅斯化、乃至北約東擴導致俄國的不安有關；對俄國而言，將烏克蘭視為對抗西方（北約）的cushion，毋寧是再自然不過。而本年初川普未上任前，即表態應納格陵蘭為領土、加拿大為第五十一州（the ownership and control of Greenland is an absolute necessity），就職演說又擺明要拿下巴拿馬運河，視新領土為與假想敵間之cushion，此與普亭的基本邏輯，豈非殊途同歸？

於《蘇俄在中國》一書中，作者刻意昭告世人，蘇俄藉和平共存染指中國的伎倆，固然是民族主義的戰略，希望讀者同仇敵愾，但不要忘了這也是現代版的「南下牧馬」，只是牧馬已不必御駕親征，技巧運用代理人即可。二○○九年，好萊塢名片Surrogates（獵殺代理人），即是敘述未來社會運用遙控方式，將危險事務委諸機器人分身執行，一切風險概由代理人承擔。早年國共內戰、隨後的韓戰，仔細想想，還不都是代理人在牧馬？五十年前，很難理解強權角力，如何運用代理人趨吉避凶？時至今日，看到烏克蘭／哈瑪斯的實例，背後的影武者，呼之欲出，加上AI時代，Digital Twins及 AI Agent已是生活的現實，不需重讀《蘇俄在中國》，就能了解現代牧馬、擷取資源的戲碼，進而掌握戰略高度，就不是令人費解的事。

「蘇俄在中國」？蘇俄早不在中國，嚴格講，蘇俄本身也已解體，變身為廿一世紀的俄國。半世紀來俄國在歐洲牧馬，北約卅二國嚴陣以待，偶而挖挖牆腳，又何嘗不是另類的牧馬？至於亞洲，誰在牧馬？有無Surrogate？當然不會是早年的八國聯軍；欲求滿意的答案，又是高難度的填充題。如陶希聖重寫《蘇俄在中國》，考量當前情勢，書名可能要改為《？？在台灣》了！

環顧世界亂局，建議國內主要政黨，重讀《蘇俄在中國》，如嫌太厚又難懂，至少也要讀讀一九六一年艾森豪卸任演說有關MIC的部分，以及二○二五年拜登其言也善的告別演說，其中又有多少玄機可以參悟。（作者為財團法人新世代金融基金會董事長）