周行一／先規畫再花錢

農曆年前，有一件事情讓大家特別盼望與興奮，媒體爭相報導各產業與企業發放年終獎金的多寡，也有各種討論分配年終獎金的方法。雖然總是幾家歡樂幾家愁，每人拿的金額不一，但都應該規畫一下怎麼使用這筆錢，達到最好的花錢效果。即使沒有分到年終獎金，我也建議做一些規畫。

如果不規畫年終獎金的運用，可能會不經意地就花掉，錯失了規畫後好好運用這筆錢可能產生的效果。沒有規畫如何運用年終獎金，可能會隨著自己的情緒及偏好把錢花掉。例如，覺得這筆錢是每個月收入的額外進帳，又因為沒有固定的花費項目（例如每月須償還的房貸）；為了犒賞自己一年的辛苦，而買了不需要的奢侈品。而且商家都會在年節特別促銷商品，一般人更容易因此而衝動，花掉年終獎金。

還有人會覺得，別人都選擇在農曆假期出國旅遊，就配合親友出國旅遊了。當然，這些花費可能帶來喜悅與滿足感，只是，如果知道先做理財規畫，就有機會更全面及理性地思考如何使用一筆得來不易的錢，效果會比不做理財規畫好。而且會做理財規畫的人，即使年終獎金拿得比別人少，會比拿得多、卻不會規畫的人有更好的用錢效果。其實就算沒有領到年終獎金，也將因理財規畫，而知道在沒有年終獎金的情況下，如何規畫年節的支出（例如孝親費等）。

您大概不是第一次聽到做理財規畫的好處，卻不知道涵義及如何進行。理財規畫，更精準的講法應該是「人生理財規畫」，也就是要對整個人生做理財規畫，而不是僅對一個理財目標做規畫。在台灣，大家習慣僅為單一目標做規畫，最大的缺點是顧此失彼。例如現在流行做退休金規畫，網站上有一些工具可以回答，如果自己現在幾歲（譬如四十歲），想要在幾歲（譬如六十五歲）退休時有多少退休金（譬如二千萬）；在某種報酬率（譬如百分之十）的假設下，每個月該投資多少錢，答案是一萬五千元。你也可以找到工具問下列這個問題：如果自己的壽命是九十歲，希望六十五歲退休後，每個月有六萬三千元可以花費；通貨膨脹率是百分之一點五，每年存款利率是百分之一，退休金準備該是多少？答案是二千萬。

這個計算當然有參考價值，卻有明顯的不足。人一生不只有退休後需要花錢，退休前每天都要消費，而且還有其他的夢想希望實現，例如買房子、買車子、自己或子女的教育經費等等，不一而足。所以人生理財規畫需要考慮一生的生活水準及許多想要達成的人生理財目標，也要考慮自己投資理財能得到的報酬率；這個報酬率，不能是很會擇時或選股的人獲得的報酬率，也必須要反映自己的投資風險與承受能力。

我們需要學習才會做理財規畫，就像打一個新的電玩遊戲，也需要學習才能打得好一樣。也許您可以考慮把學會做理財規畫當成是今年的新願望，做完理財規畫後再花年終獎金。預祝大家「蛇」我其誰，新年圓滿快樂！

（作者為行珩全人均衡系統創辦人）