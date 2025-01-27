葉匡時／當「覺醒」不再覺醒

眾所周知，川普再度就任美國總統將對國際地緣政治造成巨大影響，但其對文化與價值信仰的影響和衝擊也不容小覷。影響最大的應是過去十多年來，左派勢力強力主導的「覺醒文化」（woke culture）將隨之弱化。

覺醒文化是一種社會和政治運動，強調對社會正義、不平等和歧視問題的關注，特別是涉及種族、性別、LGBTQ+權益、環境保護等議題。覺醒文化有兩個重要特質：一是相信覺醒文化的人常自以為是站在正義的一方，是在為正義而戰；要怎麼個戰法呢？那就是覺醒文化的第二個特質，要強力地消弭不合乎覺醒文化的現象與言論，也就是所謂的取消文化（cancel culture）。大致來說，覺醒文化的支持者以社會上層菁英為主，這些人普遍的社會經濟條件不錯，要尋找溫飽之餘的生命意義，覺醒文化可以讓他們覺得活得更有意義。在正義的呼喚下，推動取消文化就成為替天行道之事。

美國前總統威爾遜是普林斯頓大學校友，曾任新澤西州州長、普林斯頓大學校長，該校為了紀念他這位傑出校友，於一九四八年成立威爾遜公共與國際事務學院，是一所很有歷史與聲譽的學院。然而，因為威爾遜曾有歧視黑人的行為與政策，該學院於二○二○年取消威爾遜的冠名，就是知名的取消文化案例。過去幾年也有些學術有成的學者，因為質疑覺醒文化而難以自由講學，甚至被解雇。然而，正因為取消文化過於強勢，不少人質疑覺醒文化已違背美國憲法保障的言論自由；此外，覺醒文化的很多價值理念與傳統保守文化衝突，引起美國一般民眾的反感。民主黨堅定支持覺醒文化，是促使不少選民轉而支持川普的重要原因之一。

反映在覺醒文化最明顯的就是近年來美國公私部門積極推動的多元、平等、共融（DEI，Diversity, Equity, Inclusion），許多大企業還特別設立了DEI部門或計畫，希望在組織的人事任用上能更多元地考量不同族群、身分的公平對待。例如，公司董事會或高階主管的組成上要有性別（包括LGBTQ+）、種族等身分認同的考慮。二○二三年四月，當時美國市場銷售量最大的百威啤酒在DEI的考量下，請一位變性人做了一支啤酒廣告，沒想到引起很大反彈，許多人憤而拒飲，導致銷售量節節下降。川普就職後，首先發布的行政命令就包括取消DEI政策；目前除了多位科技大亨公開反對DEI外，包括麥當勞、迪士尼等知名大企業也紛紛表態要取消DEI。覺醒文化的力量勢必弱化。

台灣的文化、歷史背景與美國差異很大，但因為種種因素，台灣人很容易失去主體性的跟著美國風潮走。過去幾年也有不少台灣企業高談DEI，還有很多人自以為肩負著正義的使命，到處實踐取消文化。台灣的覺醒文化內涵，在性別認同、環境生態等議題與美國雷同，另一方面則比較在意要取消所謂的傳統封建價值，如禮義廉恥之類的中華文化與倫理。

平心而論，美國覺醒文化所揭櫫的價值觀，如社會正義、環境保護、反歧視等，不少值得肯定。之所以會引起反感，是自以為正義而過於強勢的取消文化；他們反對歧視，卻反而歧視、排斥價值觀不同的人。台灣的覺醒文化也有類似特質，網路常見霸凌不同意見者，可為例證。當美國開始取消取消文化，覺醒不再覺醒時，台灣是否也會跟上，取消台灣式的覺醒文化呢？（作者為陽明山未來學社理事長）