聽新聞
0:00 / 0:00

葉匡時／當「覺醒」不再覺醒

聯合報／ 葉匡時
葉匡時
葉匡時

眾所周知，川普再度就任美國總統將對國際地緣政治造成巨大影響，但其對文化與價值信仰的影響和衝擊也不容小覷。影響最大的應是過去十多年來，左派勢力強力主導的「覺醒文化」（woke culture）將隨之弱化。

覺醒文化是一種社會和政治運動，強調對社會正義、不平等和歧視問題的關注，特別是涉及種族、性別、LGBTQ+權益、環境保護等議題。覺醒文化有兩個重要特質：一是相信覺醒文化的人常自以為是站在正義的一方，是在為正義而戰；要怎麼個戰法呢？那就是覺醒文化的第二個特質，要強力地消弭不合乎覺醒文化的現象與言論，也就是所謂的取消文化（cancel culture）。大致來說，覺醒文化的支持者以社會上層菁英為主，這些人普遍的社會經濟條件不錯，要尋找溫飽之餘的生命意義，覺醒文化可以讓他們覺得活得更有意義。在正義的呼喚下，推動取消文化就成為替天行道之事。

美國前總統威爾遜是普林斯頓大學校友，曾任新澤西州州長、普林斯頓大學校長，該校為了紀念他這位傑出校友，於一九四八年成立威爾遜公共與國際事務學院，是一所很有歷史與聲譽的學院。然而，因為威爾遜曾有歧視黑人的行為與政策，該學院於二○二○年取消威爾遜的冠名，就是知名的取消文化案例。過去幾年也有些學術有成的學者，因為質疑覺醒文化而難以自由講學，甚至被解雇。然而，正因為取消文化過於強勢，不少人質疑覺醒文化已違背美國憲法保障的言論自由；此外，覺醒文化的很多價值理念與傳統保守文化衝突，引起美國一般民眾的反感。民主黨堅定支持覺醒文化，是促使不少選民轉而支持川普的重要原因之一。

反映在覺醒文化最明顯的就是近年來美國公私部門積極推動的多元、平等、共融（DEI，Diversity, Equity, Inclusion），許多大企業還特別設立了DEI部門或計畫，希望在組織的人事任用上能更多元地考量不同族群、身分的公平對待。例如，公司董事會或高階主管的組成上要有性別（包括LGBTQ+）、種族等身分認同的考慮。二○二三年四月，當時美國市場銷售量最大的百威啤酒在DEI的考量下，請一位變性人做了一支啤酒廣告，沒想到引起很大反彈，許多人憤而拒飲，導致銷售量節節下降。川普就職後，首先發布的行政命令就包括取消DEI政策；目前除了多位科技大亨公開反對DEI外，包括麥當勞、迪士尼等知名大企業也紛紛表態要取消DEI。覺醒文化的力量勢必弱化。

台灣的文化、歷史背景與美國差異很大，但因為種種因素，台灣人很容易失去主體性的跟著美國風潮走。過去幾年也有不少台灣企業高談DEI，還有很多人自以為肩負著正義的使命，到處實踐取消文化。台灣的覺醒文化內涵，在性別認同、環境生態等議題與美國雷同，另一方面則比較在意要取消所謂的傳統封建價值，如禮義廉恥之類的中華文化與倫理。

平心而論，美國覺醒文化所揭櫫的價值觀，如社會正義、環境保護、反歧視等，不少值得肯定。之所以會引起反感，是自以為正義而過於強勢的取消文化；他們反對歧視，卻反而歧視、排斥價值觀不同的人。台灣的覺醒文化也有類似特質，網路常見霸凌不同意見者，可為例證。當美國開始取消取消文化，覺醒不再覺醒時，台灣是否也會跟上，取消台灣式的覺醒文化呢？（作者為陽明山未來學社理事長）

威爾 川普 美國

延伸閱讀

後悔？川普表態考慮重新加入WHO 譚德塞內部信曝：美國退群加劇財務困難

高盛：美企未來幾年恐須規避2,500億美元的關稅

傳擁5萬個輝達被禁出口晶片 大陸「AI獨角獸」恐引發美國調查

志在必得！川普相信美國將「得到格陵蘭」：民眾會想和我們在一起

相關新聞

葉匡時／當「覺醒」不再覺醒

眾所周知，川普再度就任美國總統將對國際地緣政治造成巨大影響，但其對文化與價值信仰的影響和衝擊也不容小覷。影響最大的應是過...

廖達琪／國會打架的民主性與正當性

金句常發的立法院院長韓國瑜近日提及：站高一點看，立法院有時吵架打架，表現各種過激的肢體衝突， 都是民主展現的一部分。此話...

張延廷／川普上任 關島政策受矚目

美國川普總統上台後，美軍印太司令部之前決定將駐防琉球的陸戰隊第三遠征軍主力移防關島，政策是否生變，頗值關注，不過已透露出...

楊志良／川普哪能讓美國再次偉大

美國自認為是民主自由人權的國家，完全是謊言。所謂感恩節，實是印地安人的地獄日；白人登陸新英格蘭後，天寒地凍無法生存，善良...

林中斌／川普返宮 盛極將衰 美中趨和

「川普總統強勢回歸」是台灣某大報首頁標題。

闕志克／科技巨頭為何全向川普輸誠

全球市值最高的十大公司中，除沙烏地阿美公司（第六）和台積電（第十）兩家外，全都是美國公司。川普去年十一月獲勝後，這些美國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。