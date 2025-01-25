張延廷／川普上任 關島政策受矚目

美國川普總統上台後，美軍印太司令部之前決定將駐防琉球的陸戰隊第三遠征軍主力移防關島，政策是否生變，頗值關注，不過已透露出美國的西太平洋全方位防禦系統，已不符現代戰爭部署需求。由於關島離台灣二八○○公里，完全在中共「東風—２６」中程彈道飛彈射程之內，美國必須重新結合地區盟友重建飛彈防禦圈，當然也包括設置長程預警雷達在台灣，以因應中國大陸快速崛起的軍力。

目前美國陸軍在關島選擇的十幾處地點，已完成環境評估，擬定部署和運作飛彈防禦雷達及感測器、飛彈攔截發射器、指揮和管制系統及配套軍事設施建設，甚至將周圍空域的新管理規則亦納入考量。關島是美國在西太平洋的領土，戰略價值逐漸加重，島上有一座重要的安德森空軍基地，和一個不斷擴大的阿普拉海軍軍港與支援設施。如今陸戰隊大批進駐，聚焦在增強美軍針對巡弋、彈道、機動和極音速飛彈攻擊的分層防禦戰備功能，也能援助美國海軍在第一、二島鏈之間提供同步預警與兩棲快速戰備能力。

美國國防部曾在二○二四財會年撥款十五億美元，藉以加強關島這座印太地區重要作戰演訓中心的防禦功能。關島將擁有一套新版本的四面相位陣列雷達，用於綜合防空和飛彈防禦，並與周邊的海上神盾艦、分布式陸基神盾系統相連，神盾和ＩＢＣＳ（陸軍的綜合空中和飛彈作戰指揮系統）在島上合作，以提供全天候長程鑑別、追蹤、接戰和評估，保護關島軍事安全無虞。緣此，我國甫獲得美方出售的頻寬增強型Link-16資料鏈能否分享此一情資、建立同步作戰情資圖像，是一個值得觀察的重點及指標。

關島目前受到美國陸軍薩德系統和海軍近海神盾系統的防護，這些系統將繼續得到大量預算支持，用於研發、測試和評估，並制定一套整體的綜合防空和飛彈防禦架構。中共和北韓這些美國的潛在對手一旦發動突擊，將會運用從無人機到巡弋飛彈、彈道飛彈到滑翔載具等一切手段進行複雜的飽和攻擊，因此美國必須將這些空情設施整合在一起，積極建設關島神盾、加快完成部署周圍空情系統串聯，降低美國在開戰初期的戰略損失。另要拉攏鄰近的盟國共同投資飛彈防禦的網路建構，不排除台灣亦可能必須負擔局部軍費。

關島是美軍在太平洋的重要基地，為核潛艦、航空母艦和戰略轟炸機提供機場和港口，亦為陸戰隊提供叢林戰訓練。美國現正大幅部署以分散其部隊，並利用與盟國的新基地協議，使美國潛艦能夠向前泊港到澳大利亞，美國空軍可以在整個西太平洋的偏遠基地空降並執行任務，達到近年所提倡的「敏捷作戰部署」（ＡＣＥ）概念。活用盟國的前進基地，可為關島爭取更大的戰區戰略彈性。

綜合而論，目前美國除已重啟菲律賓九座基地，台灣是否也能在美國的西太平洋島鏈新布局中爭取更多籌碼，創造台灣的戰略價值，讓國軍的訓練能「適時出國」，或使美國盟友的部署能參入「台灣元素」？都考驗執政者和國安單位的能力和專業，不過就目前整體發展走向及川普的「美國優先」掛帥而言，台灣都沒有樂觀的條件。

（作者為清大教授⼂空軍前中將副司令）