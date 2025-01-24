楊志良／川普哪能讓美國再次偉大

美國自認為是民主自由人權的國家，完全是謊言。所謂感恩節，實是印地安人的地獄日；白人登陸新英格蘭後，天寒地凍無法生存，善良的印地安人伸出援手，不但提供食物，還教他們生存之道。豈料卻遭到恩將仇報，後來白人大量屠殺印地安人，剝下印地安人的頭皮還可以領賞，幾乎讓印地安人種族滅絕。

若干沒見過世面的小國政客，總以能和美國總統結交為無上光榮，就算只是通個電話，也當作了不得的大事，驕其國人。例如當年蔡英文與川普通話數句就雀躍不已；韓國的代理總統韓悳洙一上任，就大肆宣揚跟拜登通過電話；哪知沒幾天，韓悳洙也被彈劾下台，可見美國總統也保不了他。還有義大利總理梅洛尼，也巴巴的前往佛州求見川普、尋求支持，讓「川普大帝」好不快樂。佛羅里達的海湖山莊，幾乎成了麥加或梵蒂岡，朝聖者絡繹不絕，如果能夠成為座上客，都自以為祖上有德。

川普仗著美國財大氣粗，武力強大，屢屢口出狂言，說要奪取格陵蘭，納為美國領土；收納巴拿馬運河、將加拿大併為美國的一州。雖其可能性甚微，但就算達成了，比起先聖先賢的功勳，川普還是差得遠。一八○三年，美國以每英畝美金三分的價格，向法國購得二一○萬平方公里，成為美國第十八州路易斯安納州；一八四五年併德克薩斯而為第廿八州；一八六七年以七二○萬美元向俄羅斯買下阿拉斯加，俄國至今後悔不已，阿拉斯加也在一九五九年成為美國第四十九州；一八九八年推翻並占領距離美國本土三七○○公里的夏威夷王國，一九五九年夏威夷成為第五十州。

台灣在美國總統看來，只不過是筆尖一點兒大，但川普就不敢像對待關島一樣，將台灣納入美國的屬地。雖然若果真如此，賴清德及綠營可就樂了，但可惜那樣就踩了習近平的紅線，不只戰爭要起，恐怕還會爆發核戰，所以川普至今不敢，讓台灣至今仍享有獨立的治權。

美國依仗兵強馬壯，錢多勢大，假借民主、自由、人權之名，到處草菅人命。川普的「平民好友」馬斯克，狐假虎威，仗著鈔票多，連英國及德國的內政都加以干涉，讓歐盟各國跳腳。川普長子還到格陵蘭說三道四，丹麥也不敢將他驅逐出境。

川普多行不義必將自斃，就如考試院前院長長關中的著作《美國霸權的衰退與墮落》所言。而我們的領導人，卻都是媚美之徒。

美國在台協會處長谷立言威風凜凜，台灣各級官員看到他都自矮三分，他是邪惡帝國派來台灣的監軍。他如不同意此說，可以前來公開辯論，也可將這篇文章翻譯呈送給川普，讓我們來教他如何變偉大。（作者為前衛生署長）