林中斌／川普返宮 盛極將衰 美中趨和

「川普總統強勢回歸」是台灣某大報首頁標題。

八年前川普就職日的華府抗議人群這次不見。貴賓席中突出的是科技巨擘群。從SpaceX的伊隆．馬斯克、臉書Meta的馬克．祖克柏，到亞馬遜的傑夫．貝佐斯等無一缺席。之前川普和他們都公開罵戰過。

去年十一月大選，川普雙贏全國及選舉人票數，而且奪得參眾兩院多數控制權。於是，科技巨擘們各持百萬美元捐款，飛赴佛羅里達州排隊私會下任總統。川普感嘆：「這些罵我的如此殷勤，我還不太習慣！」盛況超前。

川普宣稱將清理內政，擴展版圖，開創新局。但川普政策2.0內含嚴重矛盾，日後將逐漸浮現。

「中美衝突將隨川普回返白宮引發重大危機」，這是一月六日歐亞集團總裁Ian Bremmer今年十大預測之三。

若川普威勢盛極而衰，而川普與習近平關係升溫，各求所需，美中合作將多於對抗。

移民遣返：強力遣返一千一百萬非法移民，是川普就任後第一優先目標。但是其中八百三十萬是美國農業、建築業、醫院的勞工。加州四十趴農工是移民。專家Edward Alden在Foreign Policy Live一月十六日播客中說目前失業率低，只四點一趴，正需要增加就業率。Peterson Institute估計，遣返他們將削減美國經濟成長ＧＤＰ二趴以上。擠牛奶的移民被遣返，牛奶價格上升，惡化通膨。加州大火後重建更需要建築工人。

提升關稅：川普在國內減企業稅和個人所得稅。國家所缺收入由增加外國進口的關稅代替。這將引發國際關稅戰反彈，也會惡化通膨。川普就職演說中奉為英雄的威廉．麥金萊總統力主提高關稅，但麥金萊連任後在一九○一年九月五日演講說：「貿易戰有害而無利。關稅只能作為談判的籌碼，不能作為國家收入的來源。」

團隊扞格：川普任命的國安團隊中對北京有主戰與避戰兩派。對中大鷹派的國安會顧問麥克．沃茲，在二○一九年出版的《殘酷事實》書中曾說美國與中國是「生死搏鬥」。被提名國防部長的彼得．赫賽斯，在去年十一月七日Vigilance Elite節目中卻表示：「二十分鐘內共軍發射十五枚極音速飛彈，美十艘航母全毀。」而國防部次長柯伯吉在十一月十日Tucker Carlson節目中表示：「我們站在第三次世界大戰的懸崖上，我們焦點是中國，目的是和平。」此外，被外界謔稱為川普的「共同總統」的馬斯克，主張歡迎持有H1B1簽證的科技移民，與川普死黨史蒂芬．班農扞格不合。爭鬥方興未艾。

此外，政府大規模裁員，反彈必強。川普主張領土擴張及威脅脫離歐盟，令盟友離心。後果不樂觀。

中國致和：經濟學人一月十一日報導，拜登曾成功拜託習近平勸退普亭部署太空核武衛星殺手。去年十一月廿五日歐洲政研中心CEPA報導，拜登於二○二二年底懇請習說服普亭打消對烏克蘭使用核武，習辦到了。拜登團隊已告知川普，中國有別於俄、伊朗、北韓軸心，美中有合作空間。十八日美媒報導，川普幕僚透露他將於百日內造訪北京。下半年起，川習聯繫將增。當川普政策2.0遇阻，習可助力，中美勢必更趨和緩。

（作者為前華府喬治城大學外交學院講座教授，曾任國防部副部長，著有《偶爾言中》）