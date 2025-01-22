闕志克／科技巨頭為何全向川普輸誠

全球市值最高的十大公司中，除沙烏地阿美公司（第六）和台積電（第十）兩家外，全都是美國公司。川普去年十一月獲勝後，這些美國公司的執行長接踵而至地前往海湖莊園拜見川普，唯二的例外是輝達的黃仁勳和博通的陳福陽。其他高科技名流如孫正義、比爾蓋茲和貝佐斯等，也都曾在這段期間與川普共進晚餐。連台積電都將亞利桑那州工廠的開幕儀式，從去年十二月順延到川普上任後，將面子作給他。這些科技巨擘的輸誠讓川普受寵若驚，難怪他志得意滿地說：「這次每個人都想跟我做朋友」。

這些巨頭之所以對川普如此熱情示好有幾個原因。首先，他們從馬斯克早一步投資川普而取得政治權力的智慧中，獲得「有為者亦若是」的啟發，意圖盡早贏得川普的好感，以促進符合公司利益的政策。其次，他們中有些人認為川普的勝利代表一種更根本的文化轉變，所以希望為可能將持續整個世代的保守派浪潮及早做好準備，祖克柏最近取消臉書的事實查核機制就反映了這種想法。

但最重要的原因應該是，這些科技大亨受夠了拜登政府過去四年來對他們公司所施加的種種監管、限制和干擾。譬如說，美國司法部對蘋果公司提起反壟斷訴訟，指控該公司對iPhone應用開發商施加違反公平競爭規範的限制，例如封鎖多用途超級應用、抵制雲端串流服務、禁止跨平台訊息服務等。同時，聯邦法院也裁定，iPhone應用開發商可以將用戶導向外部網站直接購買商品，再也無需繳交三成的「蘋果稅」。

美國司法部也起訴了谷歌公司，指控它非法壟斷行動搜尋引擎和搜尋廣告市場。後來哥倫比亞特區地方法院裁決，認定谷歌的確利用其Android技術堆疊的優勢，獨占行動裝置的搜尋廣告市場。裁判公布後，司法部表示，將谷歌拆分是防止其繼續壟斷的可能手段。

對於亞馬遜公司，美國聯邦貿易委員會控訴它使用一系列環環相扣、不公平反競爭的手法，非法壟斷線上購物市場。這些不法手段包括阻止其他線上賣家對相似產品提供低於亞馬遜的價格；強迫賣家必須使用亞馬遜昂貴的送貨服務，才能讓他們的產品取得「Prime」標章；亞馬遜線上產品的搜尋結果常偏好自家產品，即便其他賣家的產品性價比更高；向亞馬遜購物平台上的賣家收取高昂費用，包括每項賣出商品的服務費，以及維持曝光度的廣告費。

美國聯邦貿易委員會還指控Meta壟斷美國社交網路市場，要求將Instagram和WhatsApp從Meta拆分出來，以恢復該市場的競爭格局。該委員會也企圖但最終未能阻止微軟收購Activision Blizzard，雖然其他國家的監管機構都批准了微軟的收購申請。美國國家勞工關係委員會指控SpaceX以非法解僱妨礙工人行使集體行動的權利，而SpaceX的反應則是向德州聯邦法院控訴該委員會的組成違憲。最後，美國商務部嚴格限制輝達向中國出口高階人工智慧晶片，禁止台積電以先進製程為特定中國公司生產晶片，並半強迫式地鼓動台積電在美建廠。

民主黨去年總統大選潰敗的原因之一，是部分選民（尤其是男性）對該黨近年來說教式的覺醒主義感到極度厭煩和不耐。矽谷巨頭對拜登政府鋪天蓋地的監管也強烈反感。雖然川普2.0政府很可能會放寬這些限制，但這些鬆綁措施日後是否會跟ＭＡＧＡ運動中的經濟民粹主張大起衝突，則有待觀察。（作者為清華大學合聘教授）