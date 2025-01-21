嚴震生／川普的昭昭天命

川普就任前，就在國際社會吹皺一池春水。原先最令人擔憂的關稅及貿易戰，仍然箭在弦上；他想要再次退出巴黎氣候協定的計畫，也不太可能轉彎；至於非法移民的強制遣返，則是勢在必行。如果他開始推動上述政見的兌現，我們絕對不會感到意外。然而，他上任之前有關格陵蘭、巴拿馬運河、加拿大、墨西哥灣、甚至是阿拉斯加州的丹奈利峰，都成為他覬覦、收復及正名的對象，卻不在大部分觀察家的臆測中。

由於國際關係學者普遍認為川普信仰傳統的孤立主義，因此他領土擴張的意圖，似乎與原先的預期有些落差。然而，川普不願意介入國際衝突，希望俄烏戰爭盡速走向談判桌，並且要求北約及亞太地區盟友分攤軍費，降低美國的軍事承諾，並不表示他不能採取單邊主義的做法，基於國家利益的考量，逕行領土或勢力範圍的擴大。

十九世紀初期美國羽翼未豐，同樣主張孤立，不願意介入複雜的歐洲國際關係，因此才有門羅主義的順勢而生，希望歐洲強權不要干涉美洲事務。在這項宣示之前，美國持續在北美大陸進行領土擴張，從原先的十三州，跨越阿帕拉契山進入俄亥俄河流域。傑佛遜總統與法國在一八○四年達成的路易斯安那購地協定，將密西西比河以西、洛磯山脈以東的大片土地以美金一千五百萬拿下。隨後在門羅總統任職的一八一九年，美國又再以五百萬美元向西班牙購買佛羅里達。

一八四五年美國併吞墨西哥視為其領土的德州，次年又想用兩千五百萬美元購買從德州到加州、目前屬於美國西南地區的整片領土，但遭墨西哥拒絕，因而發動美墨戰爭，在一八四八年戰勝後順利以一千八百萬美元取得這片約墨西哥五成五的領土。南北戰爭後，美國又用七百萬美元向俄羅斯購入阿拉斯加，並在十九世紀末期併吞夏威夷。

美國十九世紀的擴張，有其政治信念的支撐，就是所謂的昭昭天命（manifest destiny），認為天意乃是要將美國的文明帶到西半球的蠻荒落後地區的，因此鼓勵年輕人向西，不斷開發新的疆土。十九世紀美國歷史學家透納為此創造出一個「邊疆理論」，主張美國邊疆的開拓，造就了美國的偉大，後來更有學者魏柏認為當美洲大陸已被完全征服，若沒有新的邊疆，美國將難以延續這樣的精神。廿世紀中葉，外太空及月球成為新的邊疆，本世紀火星是下一個邊疆（馬斯克相當符合這個理念傳統），美國的偉大就建立在它持續尋找新的征服對象。

先前提到川普頗具爭議的談話，讓人感嘆這位廿一世紀的總統，是否還活在過去的擴張歷史中，無法面對美國強權已經歷高峰，頂多繼續留在平原上，甚至還有可能開始走向下坡的殘酷事實。此外，川普的主張顯然不是在新的科技或太空領域，而是回到十九世紀帶著種族歧視色彩的擴張主義，認為格陵蘭及巴拿馬運河由該由強大的美國控制，墨西哥灣當然要稱為美國灣，而阿拉斯加原住民稱謂的丹奈利峰應改回原先依白人總統麥金萊的命名，更顯現其白人優越感。

川普是否一上任就會展開他的擴張行動，落實他先前的承諾，國際社會當然會給予高度的關注。如果西半球是美國的勢力範圍，而控制北美地區在川普眼中是這個國家的昭昭天命，他的門羅主義思維是否會導致川普間接承認其他強權的勢力範圍，包括在習近平眼中北京核心利益中的台灣，默許習近平想要完成統一大業的昭昭天命？

（作者為政大國關中心兼任研究員）