施振榮／以王道思維開採台灣「未來礦」

我所談的「王道」，最重要的就是要為社會創造價值。在地球上有許多天然礦產（如黃金、石油），但這些礦產長年存在地底下，要彰顯其價值，就要經過開採及提煉的過程，才能將礦產從深埋的地底下挖出來，進而淬鍊出其價值。

但有一種礦，所能創造的價值不輸給這些天然礦產，甚至只要有對的舞台，它可以創造的價值就能加一個○，甚至兩個○以上，那就是「人礦」。

台灣沒有「有形、顯性價值」的天然礦產，但台灣擁有「無形、隱性價值」的人礦，因此對台灣來說，要為社會創造價值，很重要的就是要做好從探礦到採礦的工作，開採及淬鍊人礦。

「台灣不缺人才，只缺舞台」，當年我創業成立宏碁，就是要搭建一個人才可以發揮的舞台，為社會創造價值。尤其當年宏碁秉持人性本善，信任員工，給每個員工發揮潛能的舞台，還替員工繳學費，讓員工不斷學習成長，最終為台灣培育出許多優秀的人才。

面對未來的挑戰，台灣要繼續創造價值，就要超前部署「未來礦」，從探礦到採礦，都要針對未來產業發展的大趨勢預做準備，掌握從微處理機到奈處理機、ＡＩ、淨零碳排等新契機，積極探勘未來礦。

至於要採礦，從王道思維來看，很重要的就是要與所有的合作夥伴攜手共創價值，同時建構一個相對利益平衡的機制，讓人才可以歷練，發揮潛力，最終變成各領域的領導人才。而在人礦中，能創造最大價值的就是領導人才。

在沒有天然資源下，要讓台灣的人礦來為台灣創造價值，很重要的就是要借由鼓勵培育人才的大環境，再加上組織文化與機制（如員工分紅）的建立，才能讓人才有所發揮。

我還記得，當年宏碁創業後，由於公司資源有限，為了吸引更多人才加入，我就跟同仁說，雖然加入宏碁後一開始的月薪減少了，但如果計算六面向總價值（包括「有形、直接、現在」的顯性價值與「無形、間接、未來」的隱性價值），在月薪等顯性價值外，更多的是無形的成就感，與掌握未來微處理機的大趨勢等隱性價值，最終在宏碁這個舞台上開創出更大的總價值。

而要培育人才，環境面來說，最關鍵就是要提供人才歷練及成長的舞台。宏碁培育人才的具體做法，就是藉由分散式管理，授權員工做決策，並且「替員工繳學費」。

授權員工做決策，雖然過程中有可能會因經驗不足而失敗，但讓員工在錯誤中學習成長，才會學到教訓，犯錯也是人才歷練很重要的過程。所以公司也願意鼓勵員工勇於創新冒險，並為員工繳學費，讓員工可以在歷練中成長。

我很早就下定決心要積極培育人才，也不怕被同業挖角，雖然有人笑我說這是在培養自己的競爭對手，但我認為人才就算離開宏碁，也是替產業界培養人才，有助台灣未來產業的長遠發展。

（作者為宏碁集團創辦人、智榮基金會董事長）