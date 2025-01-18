陳力俊／親身經歷故宮文物南遷的故事

甫新啟用的清華文物館，邀請攝影大師莊靈於近日演講「故宮文物南遷故事」。莊靈先生為故宮博物院前副院長莊嚴先生哲嗣，隨著文物國寶南遷，見證其中的顛沛流離、困難重重，是目前唯一能現身說法、生動講述「故宮文物南遷故事」的前輩。

故事從一九三一年九一八事變開始，讓國民政府警覺到北京可能淪陷，故宮國寶不容落入日本侵略者之手，開始策畫文物南遷。最終克服重重阻力，於一九三三年，分裝一萬三千餘箱，沿三路南下，輾轉存放於上海英法租界，隨著國立中央博物院籌備處成立，移往南京朝天宮存放。之後因為抗日戰爭全面爆發，文物又分南、中、北三路西遷，最終均遷往四川境內。

莊嚴正是時稱北平故宮之第一批八十箱南遷文物的負責人。一九三七年剛結束「倫敦展覽會」運抵南京的精品，加上未提選赴展的「散氏盤」和〈快雪時晴帖〉等諸多傳世孤品要件，隨即登輪，經南昌至漢口，在武昌轉汽車抵長沙；隔年十一月運往桂林，再遷至貴陽安順華嚴洞存放，由莊嚴出任安順辦事處主任。期間揀選了一百件貯於洞中的文物，赴莫斯科和列寧格勒（今聖彼得堡）參加「中國藝術展覽會」；一九四四年冬，再遷往四川巴縣。

中路與北路也歷經艱辛，翻山越嶺運抵四川，總計搶運出一萬六千餘箱文物，近三千箱文物因長江下游已封鎖而滯留南京。抗戰勝利後，西遷文物於一九四七年十二月九日全部運抵南京，同時也向日本索回部分遭到劫掠之文物。

國民政府在國共內戰徐蚌會戰失利後，決定揀選精品運往台灣，首批七百餘箱文物由包括莊嚴等九名人員押運乘艦，在一九四八年十二月抵基隆港，隔天清晨改裝載於火車運至楊梅倉庫存放。次批三千五百餘箱文物隨即運抵基隆港，連同首批文物，均於一九四九年一月轉運到台中糖廠兩棟倉庫內。末批一千兩百餘箱文物，在二月押抵基隆港，轉運至台中糖廠。總計有五五二二箱文物運抵台灣，直至一九六五年遷移到外雙溪台北故宮現址。

一九三八年，莊靈在南遷文物的落腳地貴陽出生，童年時期便跟著家人，因父親護送南遷文物而輾轉播遷於中國西南、東南等地。可以說，莊靈目睹與親歷了故宮文物南遷的過程，並在文物遷台後，一起與家人先後居住在文物借存的台中糖廠倉庫外圍，和台中霧峰被稱為「北溝故宮」的家屬宿舍。

莊靈先生的敘述生動感人，特別是在貴陽華嚴洞，常與三位兄長一起協助父親莊嚴曝曬國寶級書畫，如王羲之〈快雪時晴帖〉等，夜晚並由父親引導玩文字接龍遊戲，例如提到〈快雪時晴帖〉，要以王羲之、東晉等接龍，機遇非比尋常，頗為引人入勝。

經搶救來台的「故宮三寶」之一「毛公鼎」，是前外交部長、清華大學教授葉公超於抗戰期間，在敵後被日本軍方逼問時，堅持不供出「毛公鼎」的下落，才得不落入敵手；一九四六年由富商陳詠仁將此鼎捐獻給國民政府。

「毛公鼎」銘文最末，如許多青銅古鼎銘文鐫有「子子孫孫永寶用」字樣，可見先人以子子孫孫為念，充滿智慧與善念，也顯示保存文物對一個民族文化與精神發揚的重要，吾人應對一路護送文物安全南遷的先賢深深致敬。

（作者為中研院院士、清大特聘研究講座教授）