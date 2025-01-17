王正方／佛里曼對美中關係的建議

王正方 紐約時報資深專欄作家佛里曼（Thomas Loren Friedman）曾獲三次普立茲新聞獎，他倡導中立、新自由主義，深受廣大美國人民贊同。

最近佛里曼訪問中國大陸後發表文章，提出對美中關係的新看法，他說：

「在我們睡覺時，中國高技術製造業的所有方面都取得巨大飛躍。川普在中國社群媒體被稱做『川建國』─建設中國的川先生。第一任總統任內，川普不斷批評中國、加徵中國商品關稅，激發了中國政府，他們加倍努力，爭取電動汽車、機器人、稀有材料等領域的全球主導地位，盡可能不依靠美國市場和工具。中國的先進製造業的規模、複雜程度和數量在過去八年迅猛增長，出口能力非常強大，自動化相當普及。有個老笑話：現代工廠只雇一人一狗，用狗防止人觸碰機器，人負責餵狗。這在中國已不是笑話。」

佛里曼認為，川普提高關稅或許能放慢中國的出口，但中國不聽擺布，他們會切斷美國工業關鍵供應，貿易戰無贏家。中國需要美國市場，他們的經濟內需不足，就像漫畫中的大力水手；上身強大粗壯，是高端製造業，雙腿代表消費，細得如火柴棍子。

他提出以「Elon Musk＋Taylor Swift」（馬斯克+泰勒斯）對付中國最有效：徵收更高的中國商品關稅，贏取時間讓眾多馬斯克發揮所長，美國製造商品可迅速增加。馬斯克是天才工程師兼企業家，能製造更好的電動汽車、可重複使用的火箭及衛星互聯網系統等產品。像馬斯克這種天才，中國人尊重也懼怕他。美國要製造大件產品，充分輸出，降低進口。

同時向中國輸入泰勒斯的音樂及周邊產品，使中國年輕人有更多機會購買進口娛樂消費品；同時生產更多中國人民想購買的美國商品，提供更多服務─尤其在醫療保健方面。佛里曼在文中說：「據路透報導，泰勒斯二○一九年的新歌《情人》，在中國媒體播放、下載和銷售總量超過一百萬次，創國際藝人銷售紀錄，中國消費者有此需求。中國領導人應了解，為人民提供更多這類美國貨，對兩國都有好處。」

數十年來大批美國優秀青年紛紛棄理工、投身金融界，因為賺錢又多又快，苦哈哈的製造業，投資外包多方便。積重難返，中國大陸已成世界工廠，美國進口中國貨多到離譜。網路笑話：「某政客邀川普去他家，急忙打電話給夫人：清除家裡所有中國製造物件。『川建國』抵達，見一空宅，迎賓女主人一絲不掛。」

佛里曼相信川普提高關稅可減少中國產品進口，讓企業菁英有時間大展身手，恢復昔日美國製造業的雄風，它就再度偉大了。但是奇葩馬斯克百年難遇一人，美國製造成本過於高昂，政府無法指揮市場經濟。眾人期盼AI快速推出新產品、廣拓新市場，看來此事一蹴而就的機率不高。

即使泰勒斯的歌及產品可以銷大陸，在彼處是否受新世代寵愛造成轟動，有待考驗。一百萬份銷量震撼了佛里曼，殊不知大陸歌手刀郎的新曲點唱人次，達數十億之譜。

佛里曼先生為世界和平安定用心良苦，值得肯定。（作者為電影導演）