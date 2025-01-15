盛治仁／沒做錯事卻被罵，那是修行

上個月受邀參加表演工作坊的四十周年慶祝晚宴，看到了許多表演藝術界的老朋友們，著實開心。表演藝術團體面對的挑戰很多，能夠歡慶四十周年是件不容易的事，先藉此機會祝福表坊生日快樂，在下一個四十年打造更精彩的演出。

晚宴節目開始前有空檔跟賴聲川導演坐下來閒聊一下，也是建國百年國慶晚會夢想家音樂劇事件後我第一次跟他單獨談天。過去曾經半開玩笑地跟他說過我們是同案政治受難者，這次我很正式地表達了對他很過意不去，因為銜命籌備國慶晚會，意外成為當年總統大選的攻防議題，結果讓他在過程中也遭受波及，受了很大的委屈。

作為行政官員是自己願意擔任的，遭受各樣政治攻擊也是原來意料中工作的一部分，但是身為藝術創作者的賴導，則是在起初就不願意參與的情況下後來點頭接下重任，因此對他感到很抱歉。

賴聲川導演很豁達地回答我，沒有的事，不要這麼說，接著丟了一句讓我難忘的金句：「如果我們做錯事被駡，就應該要反省；如果沒有做錯事被駡，那就是修行。」

他接著提到因為國慶晚會的衝擊，他對後續發展調整了思路，事後來看也都有不錯的表現，因此也並沒有對他造成什麼負面影響。這跟我兩年後回頭看此事的感受相同。

當時的磨難，提高了我的抗壓性，讓我看清楚人生的優先順序，更把我從紛擾不休的政治鬥爭場域抽離出來，到一個工作、生活和成就感都更能兼顧的企業環境。當時以為的災難，原來是被偽裝的祝福（blessing in disguise）。

當天的對話更讓我堅定了兩個信念，在新的一年裡希望可以更加落實在自己的生活態度中。

第一就是心態決定一切。人生大多數發生的事我們都控制不了，不管是意外、災難還是疾病。但是我們可以決定的是我們面對所有事情的心態。

同一件事，不管是要選擇逃避還是面對、希望還是放棄、抱怨還是感恩、憤怒還是愛心、報復還是原諒、善良還是機巧，都在我們的一念之間。我們做的選擇才是決定事情好壞的關鍵，而非事件本身。

人生的滿足感亦復如是。許多已經擁有很多的人還要一直尋求更多，結果因貪心失去了原有的一切，或是在過程中喪失了更重要的事物。幸福就是我們擁有的減去我們期待的。降低期待值，幸福感就會增加。所以老子說：「知足者，不辱；知止者，不殆。」

第二就是要放掉短期的得失心，專注在自己認為值得做的事情上。人生起起落落，挫折難免。

只要能夠心有定見，把握住自己人生的大方向，短期的波折不會造成長遠的負面傷害。怕的只有自己承受不住打擊和挑戰，喪失了勇氣和方向。

祝福所有的朋友們在新的一年，因滿足而幸福，又能找到自己的價值和信仰，忘記背後，努力面前，向著標竿直跑。（作者為雲品國際董事長）