馬凱／以企業五德力挽狂瀾

十三年前，社會上出現了許多光怪陸離的現象，令人驚恐不安。環顧四方，突然驚覺人類外在的物質方面與內在的精神層面正一步步走向絕路。

在外，氣候暖化正逐步改變地球的生態。隨著大氣溫度升高、北極冰層融化、海平面上升、海水升溫；不僅北極熊漸無生機，若干低海拔城市乃至國家面臨淹沒命運，氣候的型態也逐漸改變；極端氣候頻率增加、衝擊更猛，暴雨、洪災、乾旱四處肆虐；人類在地球上尚能安居的歲月屈指可數。

在內，人心不斷墮落；黑心商品層出不窮，謀財害命已成常態；企業剝削員工、壓榨勞動、惡劣工作環境；在在令人難以安居樂業。

憂心忡忡之餘，試圖力挽狂瀾。驀然發現，這一切內外在危機，皆來自企業的做為。企業即是罪魁禍首，而要扭轉危機，也唯賴企業之力。因而四處募資創辦了一個基金會，宣揚企業五德，以振衰啟敝，搶救人類社會瀕臨滅絕危機。

十餘年來，有識之士終於發覺人類面臨的危機，以歐洲為主的先進國家乃發起成立氣候公約，極力設法延緩地球暖化的速度。而企業經營所造成的傷害也受到若干程度的重視。近年來ＥＳＧ（環境、社會，公司治理）成為顯學，國內外的機構都努力鼓吹，並設定為檢視企業的標準；如今已蔚為風潮，稍具規模的企業皆全力以赴。

然而時至二○二五，這樣的努力卻遭逢重大挫折。首先，美國即將就任的總統川普始終強調氣候暖化乃是騙局，他毫不置信，也不會投入任何資源防治；相反地，他大力主張開採石油、天然氣，壓裂法增產石油，成為最大的反動力量。

其次，ＥＳＧ雖然光輝亮麗，企業競以此炫耀，但專家指出，它過度偏重環境層面，而忽視社會與企業治理。而這正與川普直接碰撞，勢必徒勞無功。同時，目前的評比流於形式化，只關心各項數據，社會關懷與企業治理的核心層面不能反映。

隨著時間的過去，十餘年間，情勢已惡化到難以為繼的地步。去年不論台灣還是全球，都是溫度最高的一年；但這絕不是偶發，相信今年的溫度會更高，而且一年甚於一年。溫度創高並非嚴重問題，真正嚴重的是海水溫度不斷升高已極度擾亂全球的氣候；颱風、颶風四處肆虐，洪水、旱災在世界各處發生；地球正愈來愈不適合人類居住。

十三年前我們標榜的企業五德，此時看來，正是一盏救世明燈。這五德是，企業要對眾生有慈悲心，不僅造福顧客，還要推己及人；要成為真正的幸福企業，視同儕如親，公平對待、人性經營；要力守誠信，說到做到；並努力推動綠色經營，讓大地回春；以及不斷追求成長，己立立人、日新又新。

這五德早已將ＥＳＧ涵攝其中，而且不注意表面工作，謀求內在用心；尤其除了環境、治理等浮面工作之外，更強調對眾生的慈悲心、對同儕的體貼關懷以及追求自身與同業的成長與創新。但木已成舟，徒勞十三年，真能力挽狂瀾嗎？（作者為經濟評論者）