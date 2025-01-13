魏國彥／2025年：冰火橫胸 政壇震盪

川普即將於二十日上任，就在交接前夕，美國各地天災橫行，中西部陷於零下數十度的大雪之中；南加州焚風當道，富人區山林大火，好萊塢巨星豪宅付之一炬。北冰南火，天氣兩極，屋漏偏逢連夜雪，行船還遇頂頭風！

中華文化中素有「天人感應」之說，政治動盪之前常有天災先行，人禍後至，是耶？非耶？人心惟危，道心惟微，天心既已示警，人間卻仍冥頑不靈？看美國，想台灣，我們人在福中要惜福！

剛過去的二○二四是一個天災充斥的災難年。去年元旦，新年第一天，日本能登半島外海發生芮氏規模七點六的大地震，兩千多棟房屋倒塌，奪走兩百多條人命；年中，日本自民黨首相岸田文雄身陷黑金醜聞，支持率跌到百分之十六以下；九月份，自民黨在國會眾議院選舉中慘敗，從二四七席驟減至一九一席，繼任者石破茂與公明黨的執政聯盟，僅擁有二一五個席位，仍未能過半，執政之路坎坷難行，隨時有倒閣危機。回看台灣，去年四月三日花蓮大地震；五月二十日賴清德上任總統，以四成得票率當選，接任以來政治動盪、青鳥頻飛；台灣大地的活動斷層，仍處於將震未震的懸疑狀態。微妙平衡中，政治與地層的動盪一觸即發。

大天災之後，社會凌夷，怨天尤人，當政者往往下台。美國於雪災之中，居民抱怨政府只在道路上撒鹽防結冰了事，為何不即時派剷雪車清除積雪？說到頭，是地方政府財政吃緊下將就處理、虛應故事。南加州大火方興未艾，翻山而來的「聖塔安娜」焚風緩疾不定、方向游移，箭頭指處，還不知下一步要吞噬哪一個市鎮。數據統計顯示，財產損失初已達數兆美元，而火勢控制率百分之零，加州州長紐森是無法連任了。青黃不接之際，聯邦政府拜登兩手一攤，難逃川普上任後挖苦加州民主黨執政不力，順便挖苦搶劫微罪不罰的「零元購」。一邊不作為，另一邊以口水代替救災，天地不仁，果真以百姓為芻狗。

隆冬之中，大雪仍將持續，大氣中的水氣凝聚為冰雪降在美國中西部，乾燥的冬季季風翻山越嶺，吹過洛磯山脈、吹向南加州；溫差之下乾燥之中，「聖塔安娜風」更為劇烈，南加州的火勢隨時點燃，席捲數十里。冰火交加，天氣兩極，人心也分裂，這就是美國聯邦政府政黨輪替前夕的大地即景。而縱貫加州南北的聖安得魯斯大斷層蠢蠢欲動，不知何時會觸發新的滑移與斷裂。

天有意志嗎？天行有道，抑或，天命靡常？現代科學認為，天沒有意志，但其自然機制有規律可尋。二○二五一開年，美國的冰雪與野火，都是全球暖化的極端天氣現象，我們不妨看成是天心示警。我想託韓國瑜院長，把中國古話「天作孽，猶可違；自作孽，不可活」，稍去給川普總統。（作者為逢甲大學講座教授）