洪蘭／AI時代背古文的意義

日前去一所國中演講，有家長質疑在ＡＩ時代背古文的意義，問我是否贊成背書。

其實一個東西要能為自己所用，必須存在腦海中，才能隨時提取的出來。「背」這件事本身沒有錯，我們初學英文時，不是要背廿六個字母？學數學之前，不是要背九九乘法表？錯在台灣的教育是以懲罰為主「做對無功，打破要賠」，又急功近利，沒有給學生足夠的時間去形成長期記憶，因為要打，恐懼使學生對背這件事起反感，倒因為果了。

記憶的本質是熟悉度，多看自然熟悉，熟悉了自然會背。時間是學習的重要因素，實驗發現「間隔」（Spacing Effect）是最好的記憶方式，即一天背一點，背很多天。每次背，每次提取這個記憶的神經迴路，每天都強化一點它的連接，久了自然形成牢固的記憶（它也是「熟能生巧」背後的神經機制）。記憶本身就是大腦最重要的認知功能，天天都要用到，而且是愈用愈靈光。所以可以背，但不要急著立竿見影，學生便不會討厭背了。

我自己很受到小時候背書的益處，每當碰到不愉快的事情，又不知該如何去排解時，腦海中便會浮出一些古人在這個情境下的句子，看到古人的豁達，自己便會減壓不少。例如剛去美國留學時很窮，租不起好房子，每逢下雨，便要用水桶來接滴漏的雨珠。心中沮喪時，便會想起劉禹錫的陋室銘，「山不在高，有仙則名，水不在深，有龍則靈，斯是陋室，唯吾德馨…」，若是將來成名，這間破屋便會像莫札特故居一般，有人來探訪了。這樣一想，便不覺得下雨天討厭，日子便過得下去了。

碰到實驗失敗心情不好，害怕獎學金被取消，流落他鄉，沮喪時，便會想起李商隱的「向晚意不適，驅車登古原」，出去校園走走，看看蘇東坡在「赤壁賦」中說免費的「山間清風」和「天上明月」。通常這樣走完回去後便有再做的勇氣。

又如退休後，想去學一些新的東西，又怕時不我予，學一半便駕返西山，這時想劉禹錫的「莫道桑榆晚，為霞猶滿天」，就覺得還是去報名吧，說不定來得及學到課程結束。這些詩詞的適時出現會撫慰我們的煩躁，甚至自怨自艾的心情，讓我們知道原來古人也有這種感受，不單是我一個人如此。

人心中一定要有一些能幫助他紓解心情的詩句，日子才過的下去。很多時候，自己的表達能力不夠，不足以說出心中的感覺，若是腦中有些適合的詩句，就可以幫助自己（也幫助別人）了解自己的心情。詩賦舒解情緒，把我們的思維從庸俗的柴米油鹽提升到性靈的高層次，鬱悶就消失了。

對我個人而言，一生中最有幫助的是呂蒙正的「寒窯賦」，賦中有很多歷史人物的遭遇，告誡我們得意勿忘形，失意勿失志，遇挫折自省後再出發，前人皆如此。所以要趁孩子年輕，心中無雜事紛擾時，背一些好的詩詞文章，替他後半段的人生作情緒的儲備。

我常在等公車無聊時，從腦海中拿出一些應景的詞句來玩味，對景自娛，也是人生的樂趣！

（作者為台北醫學大學、中央大學講座教授）