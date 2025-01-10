闕志克／中美如何擺脫地緣政治的桎梏

第二度將川普推向總統寶座的ＭＡＧＡ運動，其核心理念為全力維護美國利益的利己主義。這樣的理念一方面衍生出自掃門前雪的孤立主義，所謂維持貿易秩序、扮演世界警察、促進民主自由云云都成為次要考量；一方面導向恃強凌弱的霸凌行為，最近川普說想要合併加拿大、收回巴拿馬運河與購買格陵蘭，就展現了這種唯我獨尊的霸權心態。

究其根本，合併加拿大應只是玩笑話一句；收回巴拿馬運河似乎只為降低過路費；只有購買格陵蘭才攸關美國未來百年的戰略利益，值得重視。

隨著北極圈的解凍，到二○三○年北極海很有可能變成貫穿大西洋與太平洋、除巴拿馬運河以外的另一通道，而且可望大幅縮減某些航線的航行距離與成本。美國因擁有阿拉斯加，所以控制了北極海通道的太平洋出入口，如果能買下格陵蘭，則可進一步掌握其大西洋出入口，這樣美國對北極海通道就可以擁有像對巴拿馬運河一樣的掌控力。此外，作為世界第一大島，格陵蘭還蘊藏大量包括石油和礦產的天然資源，特別是擁有中國以外最大的稀土礦藏。有鑑於中國最近開始控制對美國的稀土出口，格陵蘭的礦藏將成為美國與中國經濟競爭時的重要資產。

其實在一九七○年代，美國副總統洛克菲勒就建議購買格陵蘭島以開發其礦產資源。川普在第一任總統期間也討論過買下格陵蘭島的可行性，甚至向丹麥正式提議購買該島，但遭到拒絕。針對川普這次購買格陵蘭的言論，丹麥總理再次重申「格陵蘭為非賣品」。然而，真正決定美國能否買下格陵蘭島的關鍵不在丹麥，而在島上五萬七千名居民的態度，因為格陵蘭自治政府已於二○○九年取得可以從丹麥獨立的權利，且在二○二三年提出了第一部憲法草案。再加上格陵蘭總理在二○二五新年演講中宣示將邁向擺脫丹麥統治、追求獨立之路，隱約表達了靠向美國的意願。屆時，只要談好照顧當地居民的條件，美國甚至連買都不用買，就可以將格陵蘭納入麾下。

中國不是北極圈的國家，但從二○○五年就開始經營格陵蘭。如今中國已是格陵蘭最大的投資國，也是僅次於丹麥的第二大出口夥伴。自二○一六年以來，格陵蘭同意讓中國在當地建造科研站，和參與克瓦內灣的礦產開採，但拒絕中國公司購買當地廢棄海軍基地的提議；中國這些舉動讓美國心生警惕，也加速其掌控格陵蘭的步伐。然而，中國當前最迫切的地緣政治議題，其實是如何擴大中國與中東之間的能源運輸管道。目前此管道需經過麻六甲海峽和南海到達東部港口（如廣州），再接連長途陸運，既耗時又耗能，且存在太多國家安全風險。

為徹底解決這個問題，中國政府多管齊下。首先，建造廣西平陸運河，讓五千噸輪船可以從欽洲港直達南寧市，使得越南的東京灣成為通往中國大西部的選項；其次，為了繞過越南，中國協助柬埔寨建造福南特喬運河，與泰國克拉地峽一起提供了從泰國灣直達安曼海的通道。再者，中緬經濟走廊全長一七○○公里，包含公路、鐵路、港口，及連結雲南昆明與緬甸仰光和皎漂港，讓中國可以直通孟加拉灣和印度洋。最後，中巴經濟走廊全長三千公里，連接新疆喀什地區與巴基斯坦的瓜達爾深水港，讓中國繞過印度，進一步直通阿拉伯海。以上這些方案既深且廣，展示中國在能源運輸上力圖突破重重地理桎梏的決心、韌性與想像力。（作者為清華大學合聘教授）