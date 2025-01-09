薛承泰／活得久就需為年改承擔罪過？

蔡政府八年只針對公教進行所謂的改革，對於財務缺口最大且較急迫的勞保，不僅不敢改反而以全民納稅錢每年千億來貼補。這顆「類改革」的續命毒藥如今留給了賴政府，當在野黨試圖為公教討回一點公道時，民進黨怎好意思以國家財政作為擋箭牌呢？

尤令人錯愕的是，嘴巴說改革卻又不斷擴張中央組織，根據銓敘部統計，較八年前多出約兩萬名公務人員。以每人年薪五十萬來計算，一年就要多發出一百億元薪水，至於增加的機關經費以及這些人未來退休政府所需的提撥，想必也有數百億。全民都有資格問，這些額外支出有必要嗎？難怪中央總預算八年來增加了不只五千億，且看不到有重大建設。

然而這並不能合理化年金不必改革！乃因退休年金制度在當年設計時，沒有預料到人口少子高齡雙化會來得如此快速。

由於改革必然會對當事人進行剝奪，而且政府也失去了誠信，許多國家都在為年改傷腦筋；即使如此，多數政府仍硬著頭皮以三謙卑的態度來進行改革。換言之，要進行修法，當「理」站不穩時，起碼要顧一點「情」。

回顧二○一七年六月三讀通過的《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》，當時筆者說過，政府能省下的錢主要會來自十八趴的快速落日，至於分十年調降所得替代率能省的錢則相當有限，恐怕還沒有因延退所發出的薪水多。

由於十八趴優存在三十年前就已停止，有資格領取者隨年逐漸凋零，修法提早終結，政府當然會省下一筆支出，但今後這部分就沒得省，而是靠調降替代率來省。可是，政府可顧慮到，十年調降期間通膨與幣值的變化，是否會形成雙層剝奪？

更重要的是，當年修法未考慮公教人員繳費的多寡，而逕以勞工所得替代率為對照，將制度搞亂難以持續；主事者也應警覺到此，所以在新法中加入，新進公教人員改採個人帳戶新制（已開始實施）的條文，而政府竟然還對全民宣稱改革後制度可延續一個世代，遑論新法因溯及既往而有違憲之嫌。

此次國民黨提出修法，主張停砍退休俸，只能說是「撥亂」但尚未能「反正」，因為未來財務問題仍懸而未決！只要是在「隨收隨付」金流方式與「確定給付」財務模式下，退休人口增加而工作人口不斷減少，收支遲早會失衡，潛藏負債也必然上升，這正是當前我國的處境。

特別是勞保與公教退撫都屬確定給付制，都禁不起「超高齡化」的衝擊；因此，公教每個月領多少退休俸固然可議，但不能只看所得替代率是否和勞工相當，更應看兩者繳費的差異，才符合公平原則。此外，最棘手是「領太久」的問題，若要「反正」就必須解決此困境，但這何其難啊！因為活得久是人類進步的指標，已成為不可逆的趨勢。

平實而論，將「確定給付」改為「確定提撥」或「混和制」，是一個考量但需要較長的時間；也因此，立法院應先撥亂再慢慢反正。

若要真正擺脫長壽效應，就乾脆取消年金制度，回到過去退休金一次領完。由於民智不再愚昧，政府放手讓個人來承擔自己的未來，活得久就不會有「世代罪過」，這或許也是一條出路。

最後，筆者認為當年民進黨年改最大的貢獻，應在於讓新進公教採個人帳戶新制，提升個人對未來的責任，讓政府減輕些財務負擔，若未來勞保也如此，年輕人就必須更自強來為未來做準備，因為在和平的日子中你們會活得更久！（作者為台大退休教授）