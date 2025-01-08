張延廷／台灣籌備的反中軍備正確嗎？

自俄烏戰爭以降，歐美媒體和軍事研究者見縫插針，大肆炒作「世界最危險的地方是台灣海峽」議題。但就台澎防衛作戰立場，如果中共入侵，國軍首要任務就是擊沉解放軍運輸船，阻止其登陸台灣本島，達到「殲敵海上」、「決戰境外」戰略目標。若思考俄烏戰爭所啟示現代戰爭破壞性的大幅影響，擁有正確的武器對於阻敵入侵至關重要，但目前台灣購買的武器裝備正確嗎？

國軍只有一項主要戰略任務，也可說是唯一優先任務：保衛台澎金馬免遭中共入侵。儘管如此，台灣政府仍持續將不足的國防預算，花在一些不切實際的項目上，例如大型水面艦、兩棲艦艇和其他不符合台澎防衛需要的武器載具。回溯一九四九年撤退到台灣的國軍，受美援支撐而保持強大陸地和海上戰力，這個前提是預防中共奪島，但中共無力入侵台灣，因此幾十年間處於相對無害的態勢。

今日兩岸態勢已改觀，共軍的新型飛彈驅逐艦、兩棲攻擊艦，對於東渡台灣海峽會派上用場。由於其在航母、各型水面戰艦和潛艦數量方面也具壓倒性優勢，意味台灣已無法指望藉由大規模艦隊行動來阻止入侵，甚至在戰時想把部隊重新部署換防都成為難題。

台灣進行反登陸作戰的第一要務，是擊沉共軍運輸載具；運用能隱藏在小漁港，然後向兩棲運輸艦發射大量飛彈的小型重裝甲飛彈艇，是理想的選擇。有鑑於此，台灣正在建造十二艘沱江級雙體船輕巡邏艦，每艘配備八枚雄風二型次音速、八枚雄風三型超音速反艦飛彈。另外卅艘光華四型快速飛彈艇還將攜帶四枚雄風二型反艦飛彈，試圖對共軍登陸艦隊形成幾波反擊力量。

海軍現階段建造八艘柴電潛艦，乃迫於中共的外交政治壓力，目前沒有國家會向台灣出售整艘攻擊型潛艦，因此台灣只能自建攻擊潛艦。這八艘潛艦，預計配備美國MK-48 ADCAP重型魚雷和UGM-84魚叉反艦飛彈，但由於內部的系統不斷整合必須額外增加預算，將是未來國防預算的一大錢坑。

另一問題是原美軍諾克斯級和派里級巡防艦，目前十六艘水面艦的船員，每艘均超過二百人，能攜帶的反艦飛彈卻數量不足，甚至比沱江級的攜行量還少，艦艇數量和類型超過要求。另新的玉山級兩棲船塢登陸艦是奇怪的例子，一艘大型、昂貴的軍艦會在作戰初期迅速被摧毀，應避免建造這一等級船艦。

已陸續撥交的M1A2T主力戰車，重量約七十一點二噸，這將阻礙其在台灣山岳地形的戰術機動性，Ｍ１的火力和防護能力雖佳，但重型戰車的作戰地點將受到嚴格限制，中共將對地點和時間作推測，會對台澎防衛作戰部署進行研究。

目前台灣國防支出僅占ＧＤＰ百分之二點四，而美國為百分之三點五。預計到二○二五年這一數字將升至百分之二點六，但僅憑增加國防支出就能抗中嗎？除非削減政府浪費，並設定切合實際的建軍項目，否則未來台灣人民可能會突然發現天空被中共的飛彈和戰機控制，國軍卻配備了不符實際的武器。

台灣對大陸的軍事主軸應以政治作戰為先，尤其冷戰結束的國際大環境裡，西方國家多半不了解中國文化對軍事思想的影響，通常只會從比較硬體數量來衡量軍事實力。台灣和大陸有同文同種的歷史淵源資本，最適合對大陸展開持久戰模式的思想鬥爭，而今卻採取美國式的軍事對抗，並演變成軍備競賽模式，爾後長年巨額的國防預算將成全民沉重的財務負擔。

（作者為空軍前中將副司令、清大教授）