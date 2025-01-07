陳冲／防詐除騙 大夥有責

如連續四個月，因詐欺造成的財損均超過一二○億元，換言之，平均每天詐騙金額高達四億元，是否駭人聽聞？諷刺的是，這竟是「打詐新四法」自去年七月立法後的現象。

去年十二月中旬，幾乎是同一日，無獨有偶，歐美及台灣媒體均大篇幅報導詐騙集團得手的消息，說也奇怪，詐騙家常便飯，金額又非特別鉅大，豈有大版面處理的必要？只因為前者涉及專業律師（原應保護當事人），後者鬧出兩條人命，又牽扯出員警情緒失控情節，新聞性自然不同；知名藝人隨即自承遭詐騙，感謝警方及時插手始免再次受害云云。

先瞧外國媒體，話說加州Ｐ律師，因賠償案件，與對方律師一再折衝，達成五九五一七美元金額的共識後，接到看似對方律師電郵的匯款請求，當即依約辦理轉帳，事後發現係駭客早在網路上埋設監看軟體，對雙方談判過程已有充分掌握，見時機成熟，立刻發出付款指示，但帳號卻是詐騙集團所有，Ｐ律師一時失察，竟誤踩詭雷。律師被騙後，向駭客開戶的花旗銀行索賠，主張銀行未仔細核對帳號，不過花旗也不是省油的燈，提出資料表示已有五件類似訟案，銀行均已勝訴，Ｐ律師眼見討不到便宜，只好認虧。從案情可以發現，詐騙手法又再翻新，細膩布局，有如諜海風雲，縱然久經訟戰的律師，也會誤入陷阱。

再瞧台灣媒體，有母女二人，被人冒用網紅名義，設局高額投資，不只金錢損失，房產也遭抵押，雙雙尋短。事後爆出報案又被員警調侃「還不去死一死」，使原已低潮的被害人崩潰（各媒體報導已多，於茲不贅）。員警因詐騙案頻繁，又不解被害人久經宣導後，仍會上當，一時情商失控，乃有民眾聽來欠缺同理心的言詞。其實早年受騙多屬涉世未深，經主管機關一再宣導後，民眾已有警覺，只是詐騙手法也隨而升級，加入科技（甚至利用Deepfake）精心設計情境，當事者自難以分辨真假，如設身處地，自然會較有同理心。

刑法詐欺罪，由第三三九條擴增至第三三九條之四，可見態樣遠比以往複雜多樣，但本質沒啥改變。所以金融主管機關從金流角度，希望減少詐騙，自廿世紀末即要求金融機構臨櫃關懷，利用重要節點（櫃檯提領現金），防阻詐騙發生。二○○六年起更將累積的經驗，由銀行公會編成參考範本，交各機構參酌照本操兵，不時修正，二十年以降，臨床效果不錯，常傳出感人故事，金管會也會定期表揚績優單位。英國金融時報在上月一篇評論中，對騙案呼籲社群媒體、電信業者也要分擔責任，尤其晚近不少案件，發現許多破口存在於社群媒體，如平台稍予注意（甚至在平台內冒充平台業者），應可減少詐騙。如能善用ＡＩ，更可偵知某些詐欺常見跡象，對事前預防、事後追查，都有助益。

說也奇怪，家中遭竊，只見兄弟交相指責，兄怪弟未閉門，弟怪兄不關窗，甚至大打出手，就是沒人抓賊。看東西案例，各當事人互相究責、想在彼此間尋覓一代罪羔羊，對於犯罪的防堵、扣押、追償、緝拿，反而少有聞問。澳洲當局前年擬議新法，要求電信、社媒也分擔責任，經徵詢各方意見，由ＡＣＣＣ（消費競爭署）主政。二○二四年十一月向國會提出有關詐騙防杜法案，以銀行、電信業、數位平台（社媒、簡訊、付款廣告業）為規範對象，要求各主管機關督導，遵循六項原則，並依金額分級管理，是目前各國討論中最完整的倡議。中華民國施行不到半年的「詐欺犯罪危害防制條例」不遑多讓，雖然短期愈打愈詐，如切實執行，並參考國際案例修正，應能大幅改進。

詐欺騙局已是國際公害；共同攜手防詐打詐，才是普世價值。

（作者為財團法人新世代金融基金會董事長）

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