楊渡／不知不覺的「綠茶婊」了

「綠茶婊」是一個大陸的特殊用語。始於二○一三年，以展出奢侈的生活方式聞名的「三亞海天盛筵」，當時傳出有嫩模陪睡三天得六十萬人民幣報酬，於是網友便發明了「綠茶婊」，以「譏諷那些外貌清純、楚楚可憐且人畜無害，看似純潔實則擅於心計、思想拜金、野心比天大、生活糜爛且靠肉體上位的女子。」當年我們正在編《中華語文大辭典》，曾經有學者提出來要不要加入兩岸新詞。但這種網路用語會不會一直被使用下去，尚待存疑，因此略過了。

想不到事隔十一年後，居然一個陸委會副主委的妻子、民進黨現任立法委員林楚茵竟拿出來使用，以此罵國民黨立委徐巧芯。這真是一件很奇怪的事。因為民進黨獨派內部一直有群「大陸用語檢查人員」，若有人使用，就大罵是用了「支那語」，被批判成「親中賣台」。

但是，這個最典型的字眼，竟出現在民進黨立委口中，而且是陸委會副主委的妻子，那就真的很有趣了。

事實上，拜網路之賜，兩岸語言通行是越來越明顯了。例如視頻、小三、山寨、老炮兒，比比皆是。大陸也是嗆聲連連。二○一○年我開始主持兩岸合編《中華語文大辭典》時，找了兩岸學者，開始從報紙、電視、雜誌、網路等所有大眾媒體，去搜尋常用語詞，以此基礎，從中找出兩岸差異詞。當時就發現，最多的差異詞是學術用語，有六十幾萬詞條。那是由於兩岸各自翻譯外來學術用語所致。這一部分只能對照外文，單獨處理。但生活常用語就麻煩了，有「同名異實」、「同實異名」、「大陸特有詞」、「台灣特有詞」等。

不過學者很快統計出來，學術名詞不算，兩岸真正常用的差異詞，數量只占了百分之十五，其餘皆是相同。這些差異主要是社會制度、地方語言、民俗文化等所造成的。大陸地方大，各省通行語不同，有不少特殊用語。但最困難的是網路用語。許多新詞隨著社會生活的多樣化，不斷出現。有學者即提出我們要不要收一些諸如符號表情的「火星文」。但考慮到網路用詞往往流行一陣子就消失，便決定慎重選擇。「綠茶婊」就是其一。

有趣的是，二○一六年要收工出書時，兩岸學者再聚交換觀省感想，竟發覺兩岸的差異詞，已從初編時的百分之十五，下降到百分之七，為什麼？因為本來以為的差異詞，在網路風行影響下，早已無差別的共同使用了。兩岸年輕世代特別沒有隔閡，流行語只要有趣好用，很快通用。用久了，最後也沒人能分辨是大陸用語還是台灣用語了。

如今，距離合編大詞典已經過了十五年，兩岸間的語詞趨同現象更明顯了。明顯到陸委會副主委的妻子都公然使用大陸語詞「綠茶婊」，且極其自然的用來罵在野黨立委。那是否代表著兩岸語詞的互相滲透，已經到達各個層面，甚至高度敏感的「高層」家庭裡了？當國民黨堅持「一中各表」時，民進黨的語詞已經不知不覺的「一中同婊」了？

唉！其實這種趨同現象在全球化時代無法避免，所以牛津大辭典也收入了大陸專用語如土豪、大媽、風水等。台灣還是早早脫離那種神經質的文字檢查時代，讓社會語言自然發展就好。潮流擋不住，就別瞎鬧了！（作者為作家）