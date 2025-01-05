葉匡時／民主政治的運作困境

最近歐美幾個民主典範國家，政治運作都出現前所未有的挑戰。川普以王者歸來之姿再度當選美國總統，這對美國政治傳統的可能挑戰，讀者應該耳熟能詳。法國、德國、義大利、荷蘭等歐洲國家，極右派政治力量的興起，也對民主政治的運作造成極大的威脅。過去歐美先進國家的民主機制得以順利運作，建立在兩個重要基礎上：一、經濟成長、福利優化；二、媒體守門、消弭民粹。然而，過去二三十年來，因為後進國家的崛起以及社群媒體的影響，這兩個基礎都在崩解中，傳統民主政治的運作將愈來愈困難。

經濟學諾貝爾獎得主布坎南在一九七七年出版名著《赤字中的民主》。該書有個重要的論點就是，民主政府為了選票一定會持續增加社會福利等支出，使得政府背負愈來愈大的赤字。如果國家經濟成長足以應付赤字財政的利息，那不會有問題，社會福利也得以持續優化；但如果經濟成長不足以應付政府債務的利息支出，那政府的財政赤字就會成為經濟發展的一大障礙。

經濟成長可以靠內需、投資以及海外流入的資源。海外資源可能是透過正常貿易來賺取外匯，也可能是因宰制海外落後國家的資源而來。例如，英法可以從過去的殖民地取得豐沛的資源。二戰以後，歐美國家憑藉其領先的科技與經貿體制，在全球化過程獲取了很大的經濟利益。但當亞洲崛起，全球南方夢醒時，歐美國家就必須更致力於內需與投資的提振，不可能一如往昔般靠「宰制經濟」維持富裕了。

簡單地說，當中國以及全球南方等後進國家夢醒而急起直追後，歐美先進國家的經濟宰制力量自然會削弱，這使得歐美國家的經濟成長相對更艱難，「赤字中的民主」也就難以持續。

傳統民主政治得以順利運作的另一基礎是依賴主流媒體擔任守門員，不但要屏蔽那些不利於民主運作的虛假新聞，同時也要能有效傳播那些複雜且專業的政策資訊。政府與人民具有資訊不對稱的性質，一般民眾不容易理解複雜的政策議題，加上政府可以技巧性地隱瞞資訊，因此，必須靠具有專業能力的媒體來打破政府的資訊操弄，民主才不會失靈。例如最近立法院通過的財劃法，官員與立委吵得不可開交，不少民眾也隨之起舞，但究竟有多少人真正清楚其來龍去脈？很多參與評論的記者或名嘴都未必清楚，遑論一般小市民。

在過去，主流媒體憑藉具有專業素養與聲望的記者或專欄作家，可以客觀專業為民眾解析事件的前因後果。但在社群媒體時代，主流媒體的受眾愈來愈少，已失去守門員的功能。這次美國大選，川普可以透過自媒體、播客、Ｘ等社群媒體來對抗普遍反對他的主流媒體，足以為證。

台灣從解嚴以來經濟持續成長，得以支持不斷提升的社福支出，但台灣的經濟發展能否一如往昔持續健康成長，令人堪憂。此外，勢必要大幅成長的國防支出，也會排擠社福支出。至於台灣的媒體生態，執政黨毫無忌諱地收買特定媒體與網軍側翼外，早已經是社群媒體、自媒體當道的時代。當經濟無法有效的成長，政府政策的相關資訊又沒有獨立專業的守門員來過濾，傳統民主政治的運作將難以為繼，取而代之的會是「不自由的民主」或民粹政治。台灣人最引以為傲的民主政治，是否正走向這條道路呢？（作者為陽明山未來學社理事長）