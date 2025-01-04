方祖涵／道德下滑與歷史終結的錯覺

在生活四周，似乎隨時都能感覺「世風日下，人心不古」，像是詐騙集團層出不窮，隨機暴力事件頻傳都是證據。台灣二○二四年度代表字甚至選出了貪、鬥、騙三個負面字眼，這樣的日子，難免讓人懷念昔日社會安定氣氛，感嘆現況為何如此偏差。

人心不古成語出自元代散曲家劉時中，天曆二年的作品《端正好》。那是西元一三二九年，不知讓他心生嚮往的古代是多久前，是蒙古大軍南下每逢勝利就屠城，讓中原人口至少下降百分之二十的開朝年代；還是忽必烈發動內戰，讓家族成員毒死戰死並將汗國分裂的時期？如果將近七百年前世風就已日下，那還真是可怕。

還好事情並非如此，自古以來，每一代人都會懷念自己年輕或童年時代的純樸，但這些純樸感多半來自媒體資訊不透明、管道局限，或是個人記憶選擇性美化。

哈佛心理學家丹‧吉伯特在二○二三年七月發表了一篇研究報告，指出人類社會經常存在「道德下滑錯覺」，他蒐集了美國過去近百年大眾對他人品德（如善良、慷慨、誠實）等評價的數據，發現每一年都有大多數人認為社會道德比以前更糟，但若直接請受訪者評分當下整體社會善良程度，在不同年代卻幾乎相同。

除此之外，人們傾向把身邊家人、朋友從道德下滑的原因排除，認定陌生人、其他世代才是變糟關鍵。換句話說，大家都只是愛抹黑現況，而且找藉口怪罪別人而已。

類似研究像是史蒂芬‧平克蒐集大量長期歷史數據，論證儘管人類普遍誤以為世界愈來愈糟，可是社會整體說來一直都在隨著時間進步；約翰‧普洛次科與強納森‧舒勒的論文則是指出每一代人都覺得年輕一代比自己那時更糟糕、更不守規範，然而這些人們對當代青少年的負面刻板印象，其實絲毫沒有實際數據支持。

丹‧吉伯特除了「道德下滑錯覺」以外，另一個近幾年常被提到的重要觀點，是「歷史終結錯覺」，人們總是低估未來十年自身將會出現的變化，可是回顧過去十年時，又能清楚感受到已經完成的巨大改變。我們會誤以為自己已經定形，認定當下自我已經是最終與最穩定的狀態，殊不知以為自己不能再成長或進步，只是人類另一項集體錯覺。

事實上，不管是什麼年紀，我們仍然隨時可能讓自己發產出新興趣、新技能。正如職棒五年時劉義傳拿下最佳進步獎時留下的經典名言：「只要肯努力，三十二歲一樣會進步」，就算已經又再過了三十年，存在於世界上的每個人仍在繼續為自我未來寫出歷史新頁。

人心不古已是陳腔濫調，面對「道德下滑錯覺」與「歷史終結錯覺」，人們更要提醒自己保有讓一切變好的信念。即使周遭仍然存在許多黑暗，只要堅持信念並實踐善意，歷史就能改寫。至少，在一年的開頭，讓我們如此相信。（作者為運動文學作家）