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李清志／卡夫卡的變形記

聯合報／ 李清志（都市偵探、建築學者）

我每年都會要求大一新生閱讀卡夫卡的小說《變形記》，因為這個年紀的學生正處於一個蛻變的階段，就像書中的主角一樣，不曉得自己為什麼從人變成一隻蟲，變得家人都不了解你，甚至討厭你，因此覺得孤單、困惑又無助。

卡夫卡的中篇小說《變形記》（Die Verwandlung），首次出版於一九一五年，是廿世紀文學中的經典之作。這篇小說以其獨特的敘事風格、深刻的寓意和對人性孤獨的探索，成為現代主義文學的重要代表作。

《變形記》敘述了一位普通推銷員薩姆沙的奇特遭遇。他某天醒來，發現自己變成了一隻巨大而醜陋的甲蟲。在這突如其來的變化後，他不僅要面對身體的變異，還要忍受家人和社會的冷漠與疏遠。他的存在逐漸被邊緣化，最終孤獨地死去，家人則重新過上輕鬆的生活。

歷史上關於人變成蟲的創作故事很多，好萊塢科幻恐怖電影「變蠅人」，就是人變成蒼蠅的恐怖故事，電影改編自喬治‧朗斯蘭一九五七年發表的作品，隔年故事被改編成電影，然後一九八六年電影又被改編重拍。

當年第一部「變蠅人」還是黑白電影，而且沒有電腦繪圖特效，因此變蠅人並不是變成人與蒼蠅合體的怪物，而是人與蒼蠅互換腦袋，出現了一個蒼蠅頭的人與一個人頭的蒼蠅，我記得電影中蒼蠅頭的人總是用黑紗蓋住頭，不讓人看見；最恐怖的是，那隻人頭蒼蠅，竟然在飛的時候，被不知情的人打死了！

後來改編重拍的「變蠅人」，利用先進的特效技術，讓主角身體皮膚產生變化，最後變成一隻恐怖的昆蟲人型怪物，也是令人十分驚悚害怕！不過這樣的變形方式，可能比較符合卡夫卡的「變形記」所描述的畫面。

漫威英雄系列電影「蜘蛛人」，也是人變蟲的過程，只是這樣的變形並不可怕，反而讓主角成為具備蜘蛛超能力的青少年。有人認為蜘蛛人的變形過程，正是代表青春期小孩的蛻變，內在荷爾蒙的改變，讓青春期的少年不知所措，覺得自己變成怪物一般；少年人在青春期有著無窮無盡的精力，讓他可以瘋狂地奔馳跳躍在城市之間，卻無法控制身體改變帶來的情緒，以致於常常陷在少年維特的煩惱之中。

學生們閱讀卡夫卡的《變形記》，內心都會有很多感觸，可見這樣的文學創作是貼近他們的心靈吧！之後我也想推薦他們閱讀村上春樹的《海邊的卡夫卡》，那個逃離城市、逃離家庭的青少年，獨自來到四國高松，在圖書館裡浸淫在文學作品裡，也在名曲喫茶店裡愛上古典音樂，經歷了文青的蛻變與成長。

蛻變是一個艱辛的過程，是一種生命形式的轉化。

毛蟲要蛻變成蝴蝶，必須先吐絲結繭，然後獨自沉潛在小空間裡，最後才能破繭而出，成為另一種生命狀態。青少年時期何嘗不是如此，這段時間可說是人生中最關鍵的時候，青少年感覺自己在變化，卻不知道為什麼，也不知道該如何與自己相處，充滿能量卻無處發洩。

在這段時間，若不能順利的度過，有些人就從此陷在其中，無法自拔，輕則自閉，無法與人交往；重則關閉所有與社會的連結，成為所謂的「繭居族」，成為現代網路社會的嚴重問題。

其實在這個階段，青少年最需要的是大人們的理解與接納，讓他們感受到關愛與溫暖；並且藉著運動、文學或藝術創作，引領他們進入不同的世界，讓他們得以蛻變成美麗的蝴蝶，重新展開美麗的人生。（作者為都市偵探、建築學者）

蒼蠅 電影

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