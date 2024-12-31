林中斌／貿易戰2.0 中國以鬥致和

Skydio是美國最大無人機製造公司，客戶包括美國軍、警、農場等。十一月底，就在美國大選可能將送川普回白宮之前，它的生產陡降近乎停頓，原因是電池零件突然缺貨。

Skydio電池供應靠寧德時代—全球市占率冠軍的中國公司。北京在川普啟動2.0貿易戰之前，已先開打！迅速、猛烈的北京貿易戰2.0，與其因應川普貿易戰1.0時的被動和拘謹成強烈對比。

十二月二日，華府推出對北京新一輪晶片出口禁令，涉及一四○家中國公司。次日，北京宣布禁止出口美國鎵、鍺、銻、超硬材料、石墨等軍民兩用物項。

十二月十七日，南華早報引述美國分析公司Govini報告說，這將衝擊一千多個美國武器系統，超過兩萬個零件。範圍涵蓋美國核子飛彈、子彈、電纜、紅外線技術、海軍驅逐艦、兩棲攻擊艦、航空母艦等。

中國貿易戰2.0反應快、力度高，顯然是有備而來。

六年前，川普發動對中國貿易戰。當時，中國貨物占美國所有進口的二十趴，如今減至十三趴（倫敦TS Lombard投資研究所），北京已積極減低對美國市場出口依賴。

大豆是中國人民食物蛋白質重要來源，長年靠美國提供。其來源近來北京已轉移至巴西和阿根廷。二○二三年巴西超過美國成為中國大豆頭號供應國。從二○一六年至二○二四年，巴西大豆占中國大豆來源由四十六趴躍至七十六趴。

十一月初美國大選川普勝出。十二月五日，北京宣布減少一六四○億美元主要是農業的美國進口產品，嚴重的震撼美國農民。

紐約時報十一月十一日報導，美國智庫ＣＳＩＳ中國問題學者Scott Kennedy說：「比起川普1.0期間，中國現在對美國的槓桿大為增加。」

在二○二二年十月的中共第二十屆黨代表大會後，習近平對政策大幅調整，包括提升民營企業。現在中國民企幾乎占對外出口一半，遠超於只占九趴的國營企業，使打貿易戰更靈活（華府Peterson Institute for International Economics之中國經濟研究權威Nicholas Lardy提報）。

其實川普不斷聲稱對各國提升關稅是談判的起手式。他第一任白宮國家經濟委員會主席Larry Kudlow，在十一月十九日華爾街日報播客「All Things Considered」裡說，他在福斯訪問節目裡開玩笑的問川普：「您公開稱提高關稅，其實已經開始和其他國家談判，不是嗎？」他回答：「是！」

川普宣稱明年上任後將對中國的關稅，從他前任的七點五趴提升至六十趴；此外他也提過一百趴、甚至兩百趴，如果共軍攻台。但最新的說法是對中國關稅提升十趴。多樣化的叫價，顯現他已開始用叫價關稅與北京談判。

中國強勢的貿易戰2.0，何嘗不是談判的手段？

川普十二月十二日呼籲中美合作解決世界問題，十六日還破例邀請習近平參加一個月後的總統就職典禮。

拜登二○二○年上任後延續川普對中經貿科技戰。但近一年來中美在競爭的格局下，合作層面增加。

川普上任後，美國第一，解決內政失序為優先。必須避免與中國軍事衝突。表面抗中，內涵競合。

雖然看來，中美鬥爭將加劇。其實，各為利益，必須合作。

中美競合，將成美國未來的兩黨共識。

（作者為前華府喬治城大學外交學院講座教授，曾任國防部副部長，著有《偶爾言中》）