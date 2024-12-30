陳力俊／九旬史學巨擘談民主與科學

清朝末年，國事蜩螗，許多愛國志士師法先進國家，倡導以「民主」與「科學」來救亡圖存，一時被許多人奉為圭臬；但百多年來，經過各種嘗試，跌跌撞撞，很明顯無法僅靠先賢所理解的「德先生」（Democracy）與「賽先生」（Science）振興國家 。

本屆「唐獎」得主，中研院院士許倬雲年逾九旬，在近作《經緯華夏》中，對「民主」與「科學」做了精闢的反思；認為近兩百年來，中國人學習西方事務，幾乎從來不先從根本入手，從事起碼的研究。過去如此，近來又何嘗不然？將來希望有人能從根本上釐清西方思想的淵源、脈絡，找到中西如何互相調適的途徑。

民主口號第一次被提出，是在法國大革命時，自由、平等、博愛是革命的三色旗幟。現在看來，法國大革命幾乎就像一場鬧劇，最終以拿破崙皇帝登基結束。這種結果也正證實了古希臘哲人柏拉圖的警告，一個民主的錯誤，會導致專制領導人的出現，使得本來可能維持的民主終於夭折。

美國的民主制度，也是從自由、平等觀念步步演進而來。但實際運作是，美國開國時的元勛，只是幾十個高階層的工商業者、銀行家、保險商、大地主、運輸業老闆等，以他們自己的理念寫成了憲法。經過兩三代的修整，將一些顧慮不周的漏洞逐漸修改，想以法律作為矯正憲法偏差或疏漏的機會。這一過程使得美國的政治運作，表面上是取得大家的協議，實質上不免有許多意見，在溝通之間主要考慮彼此的私人利益。

到今天，美國和英國的學者們也時時在問，我們的制度弊病何在？為何我們始終修不好，老是出錯？於是民主做為救星的目的，夢想居然破滅，使得「普世真理」這四個字很難落實。因此民主也經常在改變性格，並不像我們前輩所理解的，是可以隨手借來的一件衣服，穿在身上，搖身一變就成了新的人。

中文的「科學」兩個字，代表的乃是十九世紀末到二十世紀最初的科學觀念，但其實在二十世紀二、三十年代，科學已經有很大的轉變。十九世紀對知識的肯定性，是樂觀而有信念的；牛頓的世界是如此清晰的平衡，又如此可知的精確，但是在科學領域之中，發現了許多新的現象。牛頓所建構的機械式宇宙如同時鐘一樣精確，卻幾乎被相對論與量子力學完全顛覆，並且影響了生物學的理解。

在前輩講到科學時，充滿樂觀，覺得可依賴，但今天實際上已經換了天地。人們不再覺得科學一定能解決所有的問題，甚至誤用科學可能導致更多的災害。例如使用的能量太多，就會導致地球過熱；使用肥料過於頻繁，就可能一次次傷害土壤。二十世紀中葉曾有農學家樂觀的認為，可以無限制地促進生產力，今天我們不敢再有如此樂觀的預測。

泛科學主義學派總認為，人類的社會正如生物一樣有一定的進化過程，是歷史的必然。如此理論所根據的歷史，只是西歐中古以下的數百年而已，並未充分考察人類全盤發展中各種不同的途徑及其後果，人類的進化實際上是演化。

作者的期許是：「國人似乎眼光只在學會西方長處。只是捨己從人，而忘了審查中西心態其實相當不同，未曾想到從中西不同之處自省其差異。若能再從他人之長處接合設計，當能另闢蹊徑，開拓新天地。」（作者為中研院院士、清大特聘研究講座教授）