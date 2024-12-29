蘇益仁／從使美國再度偉大談起

川普在這次美國總統大選中，以「使美國再次偉大」（MAGA）的口號，終於跌破全球很多人的眼鏡，尤其是高知識階層及影藝人員，登上了美國總統寶座。

從使美國再度偉大的字義來看，美國在過去幾年應該是在全球經濟、高科技及軍事上的影響力不再那麼強大，尤其是中國二十年來的高科技及軍事實力，使得美國的經濟及政治影響力受到威脅。

二次世界大戰期間，因美國初期未參戰，使美國提供了全球的戰爭資源，加上在希特勒對猶太人的迫害，美國接受了歐洲高級知識分子，如愛因斯坦等，超越了德國發展出原子彈，結束了二次世界大戰。過去幾十年來，美國集豐富資源、人才、高科技，主宰了全球的經濟及政治與軍事領域，直到近年來中國的興起。

一九八二年我在美國留學，當時中國大陸在文革後一窮二白，在鄧小平改革開放政策下，大批學者赴美深造。到了二○一○年代，每年都有數千年輕的學生拿美國大學獎學金就讀博士學位，二十年來這些中國留學生成了全球一流的科學雜誌的主要作者，我當時就預測這些中國留學生未來回國後，即所謂海歸派，將會成為中國科技上挑戰美國的主力，一如台灣八○年代的精英回台，如張忠謀等，造就了台灣今天的資訊及晶片高科技產業威脅美國的榮景。

台灣在貢獻美國的科技人才不遑多讓，但期間是在中國大陸之前的一九六○至一九九○年代。除了上述的資訊科技外，台灣精英的醫學人才也對美國的醫療體系貢獻不少。我們台大醫學系班上目前正在籌備五十年活動，我發現竟然近半的同學畢業後都赴美行醫。更早期的台大醫科畢業生竟高達八成出國服務，一直到一九八○年代長庚及國泰體系成立醫院，及一九九○年代健保制度施行，醫學生出國行醫的比率才大為減少。

所以美國之所以偉大，其實有三個主要原因，除了資源充足及自由民主制度外，美國吸引了全球精英人才，也是其中很重要的關鍵。

因此，川普要讓美國再度偉大，須梳理上述近百年來美國所以偉大的三大主因，即開放的自由民主制度、資源富足、人才與科技，三者環環相扣。綜觀川普已經釋出的政策，包括提高關稅、繳交保護費、強化美國製造、圍堵科技人才及移民赴美，其實都與上述與美國再次偉大的口號背道而馳，而可能使美國更加孤立，引發全球反彈。一個國家治理的成功與失敗，其實已經在今年諾貝爾獎經濟領域三位得獎人的主題中清楚揭示，不知他們三人如何看待川普的政策，未來會如何發展，全球都在觀察。（作者為南台科技大學講座教授、國家衛生研究院名譽研究員）