陳亮恭／三十三化身的千眼萬相

三十三年前，背著運動背包造訪京都，翻閱著略顯陳舊的旅遊書，隨興查找未知的目的地。眾多寺廟古剎於書頁跳躍，「三十三間堂」卻像是一泓靜止的湖水，簡單卻耐人尋味的靜謐吸引力，驅使我從京都車站長椅起身，沿著街道走向那個無聲呼喚的地方。

初見三十三間堂，外表樸素平淡，既無金碧輝煌的屋頂，也無枯山水的禪意庭園，是座以木材構築的長方形建築，簡約得令人懷疑那神秘的召喚是否真實。當我順著參拜路徑步入長廊的瞬間，原本的隨興被悄然撼動，隨即沉浸在其平靜而祥和的氛圍之中。立於眼前是數不清的莊嚴觀音像，質樸寂靜地注視著世間，跨越時空傳遞溫潤而深邃的慈悲。

三十三間堂，從名字到細節，都在與數字對話。這座長達一百二十公尺的長廊，由三十四根筆直的木柱分隔為三十三間，象徵著觀音的三十三種化身。每一種化身，均是根據眾生的需求，以不同的姿態現身，拯救苦難。長廊中央矗立著一尊檜木雕刻，高達三．五五公尺的十一面千手千眼觀音坐像，兩側各有二十隻手臂，向四面八方延展，每隻手掌中雕有慈悲的眼睛，彷彿注視著人間的苦難。觀音坐像具有十一個顏面，包括寂靜相、利牙相與忿怒相各三，分別代表清靜、阻障咬碎與降伏。後面的笑怒相破除嗔罣驕傲，及頭頂的如來相。

《千光眼觀自在菩薩秘密法經》云：「諸菩薩身皆金色，具諸相好如觀自在，亦於頂上具十一面，各於身上具足四十手，每手掌中有一慈眼，諸如是等化菩薩眾圍繞而住。」所謂的「千手」是種象徵，每隻手臂代表著無限的力量，每隻眼睛蘊含著無邊的智慧。千手千眼觀音的雕像或繪畫，形態多為四十手、三十六手、二十四手或十八手，最常見是四十隻手與胸前合十的雙手，共四十二隻手的金色造像。每隻手掌中的慈眼，能夠度化二十五種果報，象徵著無盡的慈悲與智慧，匯聚成千手千眼的法相。

「蓮華王院本堂」是三十三間堂的正名，始建於十二世紀，由平清盛奉後白河上皇敕命興建，並由湛慶領導的工匠雕刻出法相各異的觀音。在這千尊雕像中，有一二四尊完成於平安時期，見證千年時光的流轉。眾觀音像前矗立護法的二十八部眾，以及日本文化中的風神與雷神雕像，祂們與千手千眼觀音一起，數百年來默默守護，聆聽世間苦聲，拯救需要援助的生靈。

在這裡，數字不只是建築結構的標記，或佛教經典的符號，而是承載深遠寓意的語言。三十三、十一、四十、二十五、一千，每個數字都蘊含無邊的智慧。沿著長廊前行，觀音的法相與所持法器雖各不同，目光都散發相同的莊嚴，瞬間將人引入內心深處的平靜，思索生命的時空輪迴。三十三間堂，或不以華麗裝飾或耀眼歷史聞名，也非傳世高僧加持。然而，千手千眼觀音的廊道中，卻讓人感受生命中靜謐而深刻的連結。

三十三年前初入三十三間堂，彷若心有所感而數次重訪。正堂中千手觀音，千目注視，千手輔濟，莊嚴法相令人凝神。庭院垂柳隨風搖曳，似千手觀音的楊柳枝手，以慈悲與智慧灑淨塵垢與苦痛。三十三載如白駒過隙，但千年法相與萬世善念，正如這堂宇與垂柳，亙古常存，與人同在。（作者為台北市立關渡醫院院長）