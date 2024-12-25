廖元豪／大法官一役，民進黨該認清宿命

昨日立法院投票，對賴清德總統提名的七位大法官人選，全數否決。這個結果本來似乎不意外，可以給民進黨、青鳥，以及真心恨著藍白的群眾一個繼續攻訐的理由。然而，民進黨立院黨團辜負了民眾黨的「好意」，否決了唯一可能過關的劉靜怡教授。這個出招實在太戲劇化了，柯建銘為首的民進黨立委們，修理的不只是劉教授與民眾黨，同時也削了賴總統的面子！

有人說，這是因為劉是自走砲，罵王義川罵管中閔罵民進黨教育部還質疑蔡英文的論文。但劉教授的風格（也可以說是風骨），以及她臉書的貼文，賴總統與民進黨諸君在提名前沒看過嗎？如果民進黨早就知道劉的言論而無法容忍，為什麼要提名她，讓她來國會白走一遭？反之，要是賴總統提名時覺得這些都不是問題，那是民進黨立委槓上賴總統，認為大法官還是要聽話乖乖牌，所以這位被認為與綠營立場較近，但不百分百順服的候選人，也要刷掉？若真如此，那他們羞辱的不只是劉教授，而是每一位得到他們「同意票」的人選—你們就是聽話，我們才投票支持。就此而言，本次沒有過關的人反而應該鬆一口氣，不用被看成民進黨打手。

大法官同意權一役，以及賴總統上任以來的國會爭議、青鳥抗爭、朝野對抗，根源都在於民進黨始終不願承認自己是國會少數黨。民進黨總幻想著還在蔡英文時代的全面執政。一旦無法遂行己意，就指天罵地，在街頭與網路動員，在立法院杯葛與打架。簡單來說，就是輸不起。

總統所屬政黨在立法院拿不到多數，怎麼辦？最根本的當然是與立法院各政黨協調，試著組成聯合政府。賴總統硬是要搞一黨組閣的少數政府，玩美國分裂政府那一套行政立法抗衡的遊戲。

陳水扁時期曾經搞過少數政府，舉步維艱，孰料賴總統、行政院以及民進黨黨團的作風比阿扁時代更鷹派十倍。人事案上，從獨立機關到五院人士，明明都要立法院同意，民進黨卻從來不徵詢立院多數黨（聯盟）的意見，所提的人也看不出有任何政治多元光譜。法律案方面，少數黨在任何國家的國會都註定要輸，能夠爭取到多數黨一些讓步，已經萬幸。然而，面對任何「賴政府不喜歡」的法案通過，民進黨永遠是咒罵抹紅，然後模仿袁世凱當年「公民團」包圍國會的方式去施壓恐嚇立法院。無效的話，就把大法官拉下水，將見仁見智的政策法案，都說成毀憲亂政，送去叫憲法法庭審查。大法官們本應把心力多花在人民權利保障上，現在卻成天要處理政治部門應該自己解決的爭端，還要被社會大眾懷疑是執政黨打手。

回到這次大法官提名。大法官的提名／同意過程，不是單純的資格審查，而必然帶有政治拉鋸。面對擁有同意權卻由不同黨控制的國會，總統當然應先放低姿態來協調人選；或是提名一些中間派、政治色彩低，或政治光譜多元的名單。捨此不為，提出名單前連民進黨立委都沒參與，這樣就把人推出來挨子彈？說實在，如果總統真正尊重這七位人選，要做的就是先幫他們清空政治戰場，確保他們能過關，而不是送他們上火線去給人修理。這是多麼傲慢且輕忽的態度？以後還有哪個有風骨的人敢接受賴總統提名？

面對分裂政府，賴總統要向艾森豪、雷根、柯林頓學習：大法官提名溫和派、法案找最大公約數，不停止協商交換…做不到的話，那就只有「聯合政府」或「政府停擺」兩條路了。（作者為政治大學法律學系副教授）