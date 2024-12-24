廖達琪／梅克爾獨沽「自由」一味？

曾執政十六年並頗受好評的德國前總理梅克爾出版回憶錄「自由」，記錄她在東德成長、經歷一統，帶領德國周旋世界的生命歷程及經驗歸納，其中有不少在關鍵時刻決策的細節描述，揭露理想與現實的拉鋸，及對「自由」信念的終極堅持。但為何只有自由？平等呢？民主呢？

回顧她自二○○五到二○二一年領導德國的十六年間，面臨劇變世界，最明顯的就是中國崛起，美國漸失獨霸地位，並將中國視為長期競爭對手。冷戰時期自由民主對立於極權專制的二極分化，再次啟動；拜登政府似更努力要將時鐘撥回一九五○至七○年代，將中、俄等一起驅趕為邪惡專制勢力，美國則仍是帶領自由民主陣營的龍頭老大。梅克爾選自由為標，站邊清楚，但不強調民主，更不觸及法國大革命時代與自由一起被推崇的平等，應是有其深思熟慮。

梅克爾既選了美國隊，自然會凸顯與美國敵對方—中國體制的重大差異。她提到，社會上不存在一個能為所有人找到最佳道路並決定一切的團體，因為這將導致個人的不自由，且認為這信念是她與習近平的根本分歧。這段話的反推應是她認為習的信念為：社會上存在一個能為所有人找到最佳道路並決定一切的團體，所以會犧牲個人自由來順服該團體的帶領。或可說從梅克爾的視角來看，她和習近平的關鍵不同之處，就是相不相信有超越凡俗的菁英群，能規畫領導大眾發展出最佳的未來。既是信念，就無絕對的對錯，但梅克爾在意的是「相信菁英領導就會犧牲個人自由」。筆者好奇的是，梅克爾的信念來自何處？

梅克爾這番話，很近似美國政治經濟學者林伯隆的說法，他在「政治與市場」一書中以「人之模式」專章列出模式一相信秀異菁英，及模式二不相信的群體組織發展方式。前者需要不夠優秀的群眾配合大政方針，按計畫逐步發展出終極的平等自由社會（如共產或大同世界），這個模式的推論前提是：人生而不平等。而不相信有群體優秀到足以帶領未來的模式二，必須讓人有言論自由，在爭辯議論中尋找可被接受之方案來漸進改革、不怕犯錯的發展社會；但人人要發言，秩序必大亂，所以建立程序制度為重中之重，其前提假設卻是：人生而平等。

就真實經驗，接受「人生而不平等」的機率應遠大於「生而平等」；連孫逸仙先生都承認人有「聖賢才智平庸愚劣」天生之不平等，那梅克爾支持模式二及其背後預設「人生而平等」的底氣在哪？林伯隆指出，西方基督教信仰是關鍵，因為其教義彰顯神是造物者，本身完全；而人被造，對照於神，從不完美，人人均有缺點會犯錯，所以平等。其實當代自由民主體制也是從「人人會犯錯」這一立基，發展出制度大於個人、權力要制衡分立的制度機制。

筆者不知梅克爾是否讀過林伯隆的著作，但她說的話與林氏如此契合，且獨沽自由一味，她父親為牧師的背景應有一定的影響力；而她經歷東德共產黨的統治，高懸共產理念，強調社會平等，強推計畫經濟，管制個人自由，卻不能裨益眾生，更奢談強國富民，也讓她難記掛平等。當代的自由民主體制，雖以保障個人自由為標記，但民主的實踐，以美國為典範檢視，卻似落入富人寡頭統治的窠臼。或者梅克爾的感嘆是：美國與中國均說自己民主，卻各有問題；平等則靠信仰，說了沒用！只有自由，最能區隔兩大霸權陣營國家政治制度的差別！

（作者為中山大學政治所榮譽教授）