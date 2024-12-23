方祖涵／贏球就是國球

周末從摩洛哥首都拉巴特到卡薩布蘭卡的路上，出現了奇特的景象。許多人用各式創意把自己擠進車裡，最常見的選擇是轎車行李廂，裡面竟然塞得進兩三個人，另外也有站在車窗外的。他們看起來都是年輕人，看到其他人拍照還不忘擺個姿勢。摩洛哥是個到處都是警察的國家，不過面對這些違規畫面，竟然都視而不見。

原來這天是非洲足球冠軍聯賽比賽的日子，卡薩布蘭卡在客場出戰剛果金杜隊。在上屆世界杯裡，摩洛哥成為史上第一支晉級四強的非洲或阿拉伯球隊，英勇表現讓足球變得更熱門，人們為足球熱情違規，警察也就睜一隻眼閉一隻眼了。問題是，這些畫面並不是出現在鄉間小路，而是限速一百二十公里的高速公路。雖然年輕人看來都很歡樂，還有人有空比個愛心，整個畫面還是讓人膽戰心驚。

不管在地球哪個角落，像台灣贏得棒球十二強冠軍後，「贏球就是國球」的情況都是一樣的。在所有語系裡，當人們支持球隊贏球時，通常會說「我們贏了」，把榮耀攬在自己身上；輸球時卻變成「他們輸了」，彷彿一切與我無關。從媒體角度來看，不少研究指出當本國選手成功時，報導會著墨在個人努力，或是選手智慧與勇氣這類隱性特質，卻會把外國選手成功歸因於身體條件或外在環境。

其他「贏球就是國球」證據還有很多，例如有研究顯示在大型足球賽事期間，德國民眾國家自豪感和幸福感顯著提升。在歐洲足球錦標賽或世界杯期間，隨著德國隊每一次勝利，德國人愛國情緒逐漸增強。此外，足球比賽還影響人們對國家特質的認知，在比賽進行過程裡，球迷更傾向於將德國與勤奮、紀律、團隊精神和公平聯繫起來，這些特質與傳統國家形象一致，並且經常在比賽解說中被強調。

運動賽事總是與愛國情緒連結，先前專欄就曾經提過，美國歐巴馬政府曾經讓五角大廈動用預算，換取在職業運動賽事推廣愛國主義，如賽前奏國歌、軍人致敬儀式等。這些活動表面上似乎是自發愛國表現，但實際上卻是政府資助，而且由國防部出資，可說是不折不扣的認知作戰。

藉著運動員在國際舞台優異表現，提升國民自豪感和國家認同是件好事。然而，這種愛國情懷有時可能演變為極端民族主義，導致對他國偏見或敵視。

香港媒體曾報導在東京奧運會期間，中國大陸選手出色表現引發了國內強烈民族主義情緒，部分網民將奪冠視為在日本領土升國旗、奏國歌，以此宣洩歷史仇恨。同樣地，台灣選手在對陣中國大陸選手時，勝利經常被視為對中國反擊。不管在哪裡，當國家主義情緒過度高漲時，都需要被謹慎面對。

總而言之，在可能情況下，大家就盡量輕鬆享受勝利吧。更重要的是，下個球季，下場賽事來臨時，請別忘記再為選手們加油。（作者為運動文學作家）