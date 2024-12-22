王正方／漫天要價、就地還錢

王正方 美國準總統川普本次競選時常說：「我最喜歡的一個字是Tariff（關稅），它比Love（愛）更可愛。」

川普先生曾提出，美國再度強大的秘訣：一律將全球輸往美國的進口貨品重課關稅，美國人民就可以免付所得稅。說法頗具吸引力，有不少選民認同，它促成川普再度當選總統？

川普在上一屆總統任內，對中國大陸的進口貨品重加關稅；拜登繼任，四年「川規拜隨」還往上加碼，中國產電動車關稅百分之百。這回尚未正式登基，已宣稱所有中國進口商品再加十趴，墨西哥、加拿大的進口貨物關稅一律二十五趴。因為墨、中、加是目前進口美國貨品最多的前三名，遂將之一網打盡？數年來有不少中國製造的半成品轉移到墨西哥完成工序，貼上墨西哥製造標籤再運往美國；美墨之間有自由貿易協定，可豁免關稅，川普意圖堵住這個漏洞。

美國最具規模的Walmart百貨公司總裁早已放話：「提升關稅我們就漲價。」政府加徵的關稅，其實泰半由當地消費者買單，恐將促成新一波的通貨膨脹。關稅提升必將引起兩面刃的貿易戰，傷人傷己。

長年居住在舊金山灣區的老友們叫苦不迭：「最近兩三年，生活費增長了一倍；一百美元在超市買不到什麼東西，星巴克喝杯普通咖啡要七塊錢，隨便在餐館吃頓飯，每個人四、五十元打不住。」

川普接受美國媒體ＮＢＣ節目「Meet the Press」專訪時表示，他將履行競選承諾，對各國進口美國產品全面徵收關稅。主持人問是否可以保證美國家庭不會因此支付更多生活費用？川普答：「這的確存在不確定性，我不能保證任何事情，也不能保證明天。」

已故美國老牌滑稽演員Rodney Dangerfield說：「大選前常聽到的話─你覺得現在的日子過得比四年前好嗎？如果答案是肯定的，那麼你一定是個新來的非法移民。」

大量驅逐非法移民是另一項川普重要、且受歡迎的競選承諾，他上任後勢必大張旗鼓的執行起來。據說目前美國的非法移民有一千多萬人，多數從事本地人不肯幹的粗活兒，雇主付極低時薪，非法移民不敢曝露身分，有冤無處訴。統計數字顯示，當今美國有四成多的非法移民充當低階層勞工。若將他們大批遣返，老百姓的日常生活開銷又會大幅度上漲。

史卡拉穆奇是川普第一任總統期間的白宮通訊主任，他認為川普即將執行的若干政策，必然嚴重打擊美國經濟；強加關稅、大量遣返非法移民等，將促使股市崩盤，國家欠債額多到爆炸。

川爺本是位生意人，歷來古今中外的商業行事準則離不開「漫天要價、就地還錢」這八個字；目前正是漫天要價的階段，到時候關稅落實幾趴，遣返了若干萬非法移民，端看討價還價的過程與結果。

加拿大總理杜魯多似乎深諳此道，他兼程去佛羅里達州會見川普，密談數小時，他們談妥了什麼，局外人不知。

不少西方經濟專家與金融學者預測，川普上任後執行部分選前承諾，難免造成另一波通貨膨脹，只要不嚴重，美國經濟應該撐得住。嚴重了也不怕，再長利率、貨幣寬鬆、銷售國債─美元霸權吃定全球。（作者為電影導演）