魏國彥／青鳥、黑熊、粉紅豬

中國東北有三寶：人參、貂皮，烏拉草。台灣民進黨執政也有三寶：青鳥、黑熊、粉紅豬。

這幾天「冬季青鳥在台北」齊聚國民黨中央黨部前，批判立委翁曉玲版憲法訴訟法、抨擊許宇甄版選罷法，以及盤點五位北市立委推動「民主倒退法案」，欲罷免而後快。國民黨面對青鳥們侵門踏戶，在中央黨部屋頂設置一隻粉紅色的充氣豬，大黑字寫著「民進黨求官求職博覽會」，諷刺這些民進黨側翼。如果兩方鬧出肢體衝突，難保「黑熊學院」不會「攘外必先安內」，「主站派」出動，民進黨「執政三寶」就全體上線了。

黑熊學院的共同創辦人，前台北大學犯罪學研究所副教授沈伯洋，已登上民進黨不分區委員寶座，在立法院內衝撞。青鳥們，有為者亦若是！三十年前野百合學運的前輩范雲、林佳龍、鄭文燦…十年前太陽花的林「百萬」飛帆先生，都飛黃騰達了！將相本無種，青年當自強！

自一九八七年蔣經國總統宣布「台灣地區結束戒嚴」以來，中華民國民主體制已日趨成熟，國民大會已消失，監察委員也不復選舉，國會的功能集中於立法院，由每四年一次的全國選舉產生。顯然，中華民國的民主代議制已逐步成熟穩定，立法院的多數黨也經過幾番政黨輪替；這一屆由國民黨成為多數，但還需要民眾黨奧援才能成就多數決，讓法案通過。當民眾黨主席柯文哲被收押禁見，民眾黨岌岌可危之時，青鳥進逼國民黨中央黨部，點名戰犯、推動罷免，企圖改變民進黨作為少數黨的劣勢。另一個側翼，數個所謂「本土社團」同步宣布啟動「二○二五全台大罷免」，重演八年前的「割闌尾」，企圖推翻先前普遍民選的選舉結果，這樣好嗎？對嗎？

西方諺語說：「給狗一條罪名，就可吊死牠」。民進黨中國事務部十二月十二日在臉書上貼文：「國民黨自取得立院多數以來，就不斷助攻中共，不但多次發表與中共論調相同的言論，近期更藉『中國台北』事件，與馬英九基金會一起，在台灣與中共唱雙簧…國民黨在立院藉人數上的優勢，不只阻擋民進黨，還提出許多『弱化國安、引進中共』的法案。」民進黨以雙少數而執政，執政不順利，對南韓的短命戒嚴還一度見獵心喜；前副總統呂秀蓮促請民進黨中央或民進黨立法院黨團正式道歉，至今仍沒有下文，我們反而看到青鳥圍攻國民黨中央黨部，啟動全台大罷免。民進黨就是要把國民黨立委、前總統安上「共匪同路人」、「中國走狗」的罪名，然後號召愛台人士去之而後快，如同秦檜誣陷岳飛，「欲加之罪，何患無辭」？

看來民進黨的策略，就是把國民黨打成「中共走狗」，然後壯大黑熊、培養青鳥、提拔粉紅豬！把台灣政壇搞得像個動物園。（作者為退休教授）