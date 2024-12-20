盛治仁／重拾誠信需付出多少代價？

美國廣播公司（ＡＢＣ）知名主播史蒂法諾普洛斯（George Stephanopoulos）在今年三月初訪問南卡州一位女性共和黨籍議員時，錯誤指稱川普在女作家卡洛爾（E. Jean Carroll）控告川普誹謗案中，被陪審團判定需對性侵罪（rape）負責；事實上陪審團裁定的是川普需對「性虐待」（sexual abuse）負責，他為這個引述罪名的錯誤，將付出慘痛代價。

因為法律上這兩個罪的定義是有明確區別的，川普對ＡＢＣ和主播提告誹謗。雙方在十二月十日達成和解，ＡＢＣ同意向川普道歉，並支付近五億台幣賠償金給未來將成立的「總統基金會暨博物館」，且需支付川普三千萬台幣的法律訴訟費用。

我在一九九二年剛到美國讀書時適逢總統大選，史蒂法諾普洛斯時為柯林頓競選總部的文宣部主任，當時才卅一歲。勝選後擔任白宮通訊聯絡主管兼發言人，後轉任資深顧問，在四年後離職轉戰媒體至今。

由於他當時表現非常突出，我還買了他的自傳《All Too Human》來拜讀。他很誠實地述說了柯林頓的優缺點，包括了領袖魅力、聰明機智、建立部屬忠誠度，以及層出不窮的，因妥協原則與道德瑕疵造成的個人和政治醜聞。

他後來對政治的理想幻滅，也不願意再付出從政對健康、人際關係和理想性造成的傷害，因而退出政壇。他在媒體界長期活躍也很具影響力。這次的失言錯誤當然應該付出相對的代價，不管是金錢或是公信力皆然。

這個結果在我看來有些諷刺。川普過去以不實言論攻擊過相當多人，卻不用負起言論責任；他涉及的各項刑事官司也因為其當選，被檢方撤銷告訴了，因為在三權分立之下，不希望因司法影響行政權的運作。而實務上，這些官司在其卸任後被重啟的機率也非常低，落實了台灣過去流傳的一句話：「落選被關、當選過關」。

其次，是這個天價賠償也告訴我們言論責任的重要。每天政壇和媒體充斥各項指控，對選民來說真假難辨；但是如果事後被證明為散布假訊息者不需要付出高昂代價，社會就會充滿假訊息，如同我們現在所處的環境。

我可以理解有些人基於維護言論自由的原則，主張誹謗除罪化，但實在看不起一些品行低劣的政客，在誹謗他人時高舉言論自由；當自己被評論時，則以言論責任相繩的雙重標準。就是這些不用負責的言論讓社會是非不分、紛爭不斷、誠信破產。

我想起幾年前，在飛機上看到的外國銀行形象廣告。有位父親在出門前告訴兒子，不要去碰櫃子上的珍貴花瓶，小孩忍不住好奇心還是把玩了一下後放回去。父親返家後發現花瓶被動過，就問兒子你不是答應過不會去碰嗎？就在孩子還在想如何回答時，父親就把花瓶摔破在地上。

父親後來抱著驚慌痛哭的孩子說，你要記得，最珍貴的就是誠信！

在現今誠信似乎逐漸失去價值的時代，我們願意付出多少代價、打破多少「珍貴花瓶」，來重建社會更珍貴的誠信原則呢？（作者為雲品國際董事長）