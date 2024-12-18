劉憶如／中國經濟政策主軸轉向內需

中國上周召開兩天的中央經濟工作會議。按慣例，這場每年年底的會議為隔年經濟政策方向定調；會議後提出的關鍵字詞，原則上也因此是隔年的經濟施政重心。

此次會議聲明要實施「更加積極」的財政政策，以及降息降準等「適度寬鬆」的貨幣政策，並維持人民幣匯率在合理價位上的基本穩定。中國自二○○八年全球金融海嘯至今，十四年來首度將貨幣政策由「穩健」改為「適度寬鬆」的立場；且會議中亦明言將提高財政赤字率，增加超長期特別國債和地方政府特別債券的發行額度，明年財經政策的持續加碼因此相當確定。

另外，會中提出二○二五年經濟工作重點的「九項任務」中，「大力提振消費」被列為明年九項重點任務之首。由此可見明年中國經濟政策主軸，將由發展製造業為主的出口，轉向為促進民間消費及投資等內需的擴大。

過去幾年來，中國以強勁的製造業出口，彌補疲軟的家庭消費及民間投資，也因此仍能維持百分之五左右的經濟成長率。這幾年來，即使在美中貿易戰的環境下，中國商品的貿易順差卻仍大幅增長，自二○一八年的三千五百億美元，一路增加至二○二三年的八千二百億美元，今年更有可能達一兆美元上下。

依據世界銀行，中國的商品及服務貿易順差的全球排名，雖在美中貿易戰開打之初，自二○一七年的第二名下滑至二○一八年的第七名，但卻又急速回升，且自二○二一年至今維持全球第一的排名，但這也導致中國與世界其他各國的貿易關係更加緊張。

尤其，面對川普上任後的關稅威脅，中國明年的出口將直接受到衝擊。除了持續以出口地區及出口產品的轉向因應之外，加強占ＧＤＰ比重百分之五十六的民間消費之成長力道，更是維持經濟成長所必須。

但是在中國房價已連續四年下滑之際，民眾的財富縮水及信心不足造成消費不振，每年上千萬高校畢業生的就業困難，更造成整體消費的疲弱。房價的止跌及就業的創造，因此是提升消費的基礎。此次會議指出要「穩住樓市股市」，也是著眼於以財富效果去帶動消費。

今年九月二十四日出台的「一攬子增量政策」，直接針對股市房市及地方債務救助。例如，調降存款準備金率釋出一兆人民幣的流動性資金，首次推出的「互換便利」不但讓許多套牢的資金有機會解套，更創造股市的乘數效應。滬深三百指數自政策推出至今近三個月來上漲百分之二十三，並帶動今年陸股年報酬率由負轉正；但相較於政策實施後第一周的凌厲漲幅，顯然救市需要得到更多的政策支持。

此外，至目前實施的政策，雖小幅減輕民眾房貸壓力；但對解決關鍵的「保交樓」之資金需求，以及化解地方債務，仍有待努力。今年十一月宣布新增發行的地方政府債券及批准的債務限額，合計增加地方化債資源十兆人民幣；但地方政府的債務飆升主要源於過去的收入太過依賴「土地財政」，因此房地價格若無法止跌回穩，問題也不易解決。

最後，人民幣的走勢，更影響其他貨幣的升貶，也因此特別受到關注。雖然貶值是造成出口增加的一項工具，但若其他國家幣值亦同步走貶，則效果將被抵銷。此次會議提出「保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定」，希望中國不要以人民幣重貶方式應對美國的關稅。唯有確實穩住人民幣價位，才能避免新興市場競相貶值的貨幣戰爭。（作者為台大財務金融系兼任教授）