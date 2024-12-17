周行一／「收入－儲蓄=支出」 是一個迷思！

人一生中有許多花費需要靠儲蓄達成，例如退休準備金，買房頭期款，出國唸書等等，但是如果沒有注意到早點儲蓄，等到需要用錢時會發現為時已晚。儲蓄不足是因為以前花錢太多，為了鼓勵儲蓄，坊間有一種流行說法，就是拿到薪水時應該先扣掉想要儲蓄的錢之後，才做生活上的花費，而不像傳統的想法，把收入減掉支出以後，剩下的錢才儲蓄起來，這種新說法的論點是，這樣子做可以強迫人們多儲蓄。

收入減儲蓄等於支出這種強迫儲蓄的講法看起來有道理，實際上是一種迷思。迷思的英文原文是myth，字典上的解釋是「似是而非的觀念」。為什麼這個聽起來很符合直覺的講法是一種迷思呢？

人一生的幸福，是每天點點滴滴體驗的結果，我們不希望只有一段時間過得特別好，其他時間卻過得差，我們希望每天都過得很好！因此，如果只為了未來的花費而強迫自己一定要多儲蓄，導致現在的花費太少，讓自己現在過得不舒服，其實不是一種很好的理財決策，也不符合人性，所以收入減掉儲蓄等於支出這個公式聽起來有道理，卻是知易行難的。

以退休後的支出為例，現在的生活的品質與退休以後的生活品質同等重要，如果為了多儲蓄，現在少花一點錢，退休後的確可以多花一點，但是有可能影響了現在的生活品質。因此應當先做人生理財規畫，了解現在多儲蓄一點，會如何降低退休前的生活品質，但卻會如何增進退休後的生活；或者反過來講，現在多花一點錢，少儲蓄一點，會怎麼負面影響退休後的生活品質。

人當然不應該只為了退休而儲蓄，一生當中需要花很多錢的機會很多，譬如年輕時先從小房子買起，年紀大了以後換大房子；年輕時可能會想儲蓄再進修的學費，年長了希望有錢可以培育小孩；說不定年輕時沒有時間與金錢去旅遊，年紀比較大了會想多去旅遊。這些大支出都會影響到一生的生活品質與幸福，可是每個人的財力有限，必須在不同的理財目標間取捨，例如，有的人覺得退休生活費比住大房子重要，有人認為小孩的教育比多一點退休金重要，怎樣在不同的理財目標當中取得平衡，而且為了達到這些理財目標，還可以讓平日的花費能夠反映想要有的生活水準，是需要做人生理財規畫才會有答案的。

如果告訴自己一定要儲蓄多少錢，剩下的收入才當作生活費，而沒有做理財規畫，就完全沒有考慮到儲蓄夠不夠達成人生各種理財目標，也沒有辦法了解一生的生活水準會如何受到強迫儲蓄的影響。這是為什麼收入減掉儲蓄等於支出是一個聽起來對，但是實際上對自己不見得有利的迷思；正確的做法是經由理財規畫了解怎麼花錢及儲蓄才是適合自己的。（作者為行珩全人均衡系統創辦人）