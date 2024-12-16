陳力俊／信用卡與賦稅不公背後的故事

台灣許多成人在生活中常用信用卡或線上購物。另一方面，則眼看薪資停滯、房價飛漲、貧富不均日益擴大、所得稅收主要由薪資階級負擔等，背後的故事頗值得探究。

英國BBC調查記者帕雷帝（Jacques Peretti）積二十年經驗，採訪了許多改變世界的執行長、政治人物、經濟學家與科學家，將調查成果集結成《改變未來的祕密交易》一書，主要論點是一群高人談成的交易，改變我們的工作、賦稅，也讓我們用不同角度思考生活。這些交易都有個共通點，那就是發明了一個問題，然後銷售它的解答。他在書中，舉出許多讓人驚駭的例子，值得大眾思考探究。信用卡普及與賦稅不公是其中兩個顯例。

刷卡以及線上支付風行是因為「付現金讓消費者很痛苦，延遲支付才能快樂揮霍」的認知。有科學家曾對五百位麻省理工學院學生進行一項實驗，對某種熱門商品競標，有一半被要求付現，另一半則刷卡，結果信用卡的平均出價是現金的兩倍，有些甚至高出六倍。現金出價者不想把金錢脫手，但刷卡的出價者則毫無顧忌。這是因為信用卡帶來購物的愉悅，卻毫無痛苦，而騙自己「信用卡是白吃午餐」的心理作用非常強烈。

核磁共振掃描腦部實驗顯示，付現時會點亮一條特定的神經管路，讓人感受到損失，導致退縮，刷卡則沒有感受到這般痛苦。信用卡讓人「無痛血拚」，增加消費。線上購物等於開了一家「及時滿足的糖果店」。

公民「各盡本分」誠實納稅原是天經地義，避稅則是人人喊打。但在一九七○年代，會計師設法改變社會對避稅的心態，從犯罪變成聰明的會計技巧。他們傳達的訊息是，把財富創造者的責任從「該繳的就繳」顛倒成「盡可能別繳」；他們說，法規不再是讓人遵守的，而是讓人打破的。

約於同時，英屬開曼群島成為避稅天堂，因為英美法系只規定禁止事項，嚴格的法規只會用在明顯的不當行為，或是受到他國政府的強烈壓力下才會制訂，如此幾乎讓避稅者可以為所欲為，除非有人阻止他們。如果犯罪可以合法，那你何必觸法？關鍵在於這些交易是在海外發生的。

雪上加霜的是，一九七九年，自由世界兩位權力最大的領袖，英國柴契爾夫人與美國雷根，領導了一場革命，認為提振經濟的最佳方式是由市場決定，而不是政府，而這場革命的核心就是減稅。同時避稅勝地不再是見光死的海外祕密，鼓勵大家聰明理財，避稅是必須參與的「責任」，而非必須掩蓋的犯罪。在歐洲與美國將避稅改頭換面成「企業家的進取心」，代表政府默許企業漠視老百姓遵守的法規，納稅成為「小人物的事」。

以往人民與企業必須付出代價換取功能健全的社會，但現在即可主張：我們長期都能受益，低稅率代表更大的生產力與利潤，而企業的經濟利益會透過「涓滴效應」分享給老百姓。而根據一位劍橋大學經濟學家研究，這種效應「從來就沒有發生過」。

以上僅摘錄《改變未來的秘密交易》書中兩章主要內容，該書共有十五章，分述十五個主題，可謂篇篇精彩；透過訪談許多「始作俑者」，廣徵專家意見。雖有時「先畫靶再射箭」，流於一面之詞，但主要論點言之成理，值得大家精讀，一探究竟。（作者為中研院院士，清大特聘研究講座教授）