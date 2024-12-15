聽新聞
0:00 / 0:00

王文華／自己餵

聯合報／ 王文華
王文華
王文華

小朋友從被爸媽餵到自己吃，是一個里程碑。

大人從被網路餵到自己吃，也是里程碑。

我開了一堂課，帶同學討論AI和人各自的優勢和劣勢。我們聊到大型語言模型是被訓練出來的。你「餵」它很多個人資料，它就能更客製化地服務你。比如說，你把公司過去大賣的產品的資料餵給它，它就可以設計出類似的新產品。

這是AI的優勢，接著我們討論人的優勢。等到優、劣勢都討論完了，一位同學語重心長地說：「AI不斷被餵，人不斷被掏空。」

我們都有過「被掏空」的感覺。工作、家庭、人際關係……事情排山倒海，每一件都緊急，每一天都不得已。老闆下班後還發訊息，於是我們睡覺也不敢關機。

「掏」，本身不是壞事。鑽石要打磨，才能去除瑕疵。瓷器要高溫燒製，才能穩定美麗。

活著就會被掏，那是現實生活的一部分。我們都要賺錢養家，不是每個老闆或客戶都合情合理。用體力和心力換薪水，沒什麼不對。

但掏到「空」，顯然不妙。每個人都在被「掏」，為什麼有些人「成功」，有些人「成空」？

看自己被掏後有沒有補給。

某些選擇，表面上看起來是補給，本質上還是掏空。比如說大量吸收網路上的資訊、機械式地點開推給我們的每一首歌曲、不斷檢查社群媒體上的動態、苦心塑造最完美的網路人設。這些動作在發生的當下感覺很補，事後卻感覺很虛。雖然是我們的腦和手在操作手機，但本質上是演算法在「餵」我們。

這樣被餵久了，不覺飽滿，更覺空虛。外表還是人，但失去了人味、人情、人性、人慾。

所幸，人類的優勢，是可以選擇「自己吃」：只看自己想看的東西、甚至根本不看。不偷窺、不過度分享、不留在回音室、關機。

「AI不斷被餵，人不斷被掏空」，接下來會怎樣？

AI不斷被餵，會變得更像人，貼心地滿足使用者獨特的需求。人不斷被掏空，會變得更像機器，麻痺地重複例行公事。

任何重複的例行公事，遲早會被機器接收。當機器變得愈來愈像人，人必須變得愈來愈像「活人」：放大人味、人情、人性、人慾，而不是默默地被科技壓抑。

我開的那堂課下課後，說出掏空名言的那位同學寫信跟我說：「昨天的課程非常有趣，碰撞出許多新的思想火花。謝謝你中午抽出時間跟我一對一對話，對我來說很有意義。」

我鬆了一口氣。你看，這位同學，並沒有被掏空！活的美好，在感受意義。人的美好，在點燃火花。

（作者為作家，網路媒體《創新拿鐵》創辦人）

掏空 網路媒體 老闆

延伸閱讀

金秀賢驚爆人設崩塌！渣男行徑曝：帶女友還搭訕網紅　

揭原民會捐長老教會比例高 高金素梅：難怪有底氣辦桌罷免立委

黃巾之亂秒道歉！名嘴指「采盟老董機靈」：上面欠他人情

影／台鹽前董座陳啓昱到案 謝龍介質疑「都喬好了」？

相關新聞

王文華／自己餵

小朋友從被爸媽餵到自己吃，是一個里程碑。

闕志克／民主規範的崩裂

民主規範指的是民主制度運作時，所有政黨都共同遵循，以保留妥協、磋商空間的不成文規矩。這些規範實際作用很大，因為他們促使政...

張延廷／台灣能變成「北約＋」嗎？

美國國會轄下的「經濟暨安全檢討委員會」（ＵＳＣＣ）向國會提交年度報告，提出多項涉及台灣的重大建議，包括修訂《武器出口管制...

廖元豪／慎防戒嚴與緊急命令的濫用

韓國總統尹錫悅十二月三日宣告戒嚴，並動用軍隊封鎖國會。雖然很快在國會決議解嚴後結束了這齣鬧劇，但還是令人不寒而慄—原來民...

馬凱／如果護國神山被搬走

台積電做為台灣的護國神山，絲毫不為過。因為在其領軍下，半導體於總出口中已占有四成，貿易順差占比逾半，民間投資的兩成，國內...

薛承泰／教改三十年成就了什麼？

四十年前我考取獎學金負笈前往美國念書，在飛機上我仍在懷疑這是真的嗎？從念小學開始，放學後我就要幫父親顧店，在寒暑假期間擺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。