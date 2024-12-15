小朋友從被爸媽餵到自己吃，是一個里程碑。

大人從被網路餵到自己吃，也是里程碑。

我開了一堂課，帶同學討論AI和人各自的優勢和劣勢。我們聊到大型語言模型是被訓練出來的。你「餵」它很多個人資料，它就能更客製化地服務你。比如說，你把公司過去大賣的產品的資料餵給它，它就可以設計出類似的新產品。

這是AI的優勢，接著我們討論人的優勢。等到優、劣勢都討論完了，一位同學語重心長地說：「AI不斷被餵，人不斷被掏空。」

我們都有過「被掏空」的感覺。工作、家庭、人際關係……事情排山倒海，每一件都緊急，每一天都不得已。老闆下班後還發訊息，於是我們睡覺也不敢關機。

「掏」，本身不是壞事。鑽石要打磨，才能去除瑕疵。瓷器要高溫燒製，才能穩定美麗。

活著就會被掏，那是現實生活的一部分。我們都要賺錢養家，不是每個老闆或客戶都合情合理。用體力和心力換薪水，沒什麼不對。

但掏到「空」，顯然不妙。每個人都在被「掏」，為什麼有些人「成功」，有些人「成空」？

看自己被掏後有沒有補給。

某些選擇，表面上看起來是補給，本質上還是掏空。比如說大量吸收網路上的資訊、機械式地點開推給我們的每一首歌曲、不斷檢查社群媒體上的動態、苦心塑造最完美的網路人設。這些動作在發生的當下感覺很補，事後卻感覺很虛。雖然是我們的腦和手在操作手機，但本質上是演算法在「餵」我們。

這樣被餵久了，不覺飽滿，更覺空虛。外表還是人，但失去了人味、人情、人性、人慾。

所幸，人類的優勢，是可以選擇「自己吃」：只看自己想看的東西、甚至根本不看。不偷窺、不過度分享、不留在回音室、關機。

「AI不斷被餵，人不斷被掏空」，接下來會怎樣？

AI不斷被餵，會變得更像人，貼心地滿足使用者獨特的需求。人不斷被掏空，會變得更像機器，麻痺地重複例行公事。

任何重複的例行公事，遲早會被機器接收。當機器變得愈來愈像人，人必須變得愈來愈像「活人」：放大人味、人情、人性、人慾，而不是默默地被科技壓抑。

我開的那堂課下課後，說出掏空名言的那位同學寫信跟我說：「昨天的課程非常有趣，碰撞出許多新的思想火花。謝謝你中午抽出時間跟我一對一對話，對我來說很有意義。」

我鬆了一口氣。你看，這位同學，並沒有被掏空！活的美好，在感受意義。人的美好，在點燃火花。

（作者為作家，網路媒體《創新拿鐵》創辦人）