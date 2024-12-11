馬凱／如果護國神山被搬走

台積電做為台灣的護國神山，絲毫不為過。因為在其領軍下，半導體於總出口中已占有四成，貿易順差占比逾半，民間投資的兩成，國內股市的近四成，單台積一家即逾三成；與此相關的資訊電子業，占總出口的比重更接近三分之二。這對台灣經濟成長率的貢獻無比重大；因為除此之外的產業，不論是基本金屬、機械、化學、電機、運輸工具等等，出口均衰退。若非前者，台灣的經濟景況豈敢想像？

但目前卻正到了必須想像的時刻。甫再當選美國總統的川普曾再三強調，台灣偷走了美國的晶片，所指正是目前占有全球先進晶片九成的台積電。然而他反對沿襲拜登政府所採取的補貼政策，宣稱只要加以足夠的關稅，可令任何國外的產業遷移美國。

拜登任內台積電已赴美國亞利桑納州鳳凰城設晶片廠。原本只要建一座五奈米廠；現在不但改為四奈米，而且要另設一座三奈米廠。由於所圈建廠面積足夠興建六座廠，在川普就任後的壓力之下，有可能加速建立二奈米甚至Ａ16（一點六奈米）廠。基於第一座廠即將完成，而且其良率不遜於台灣，顯示在美設廠並不如當初所設想的那樣困難。一旦第二廠、第三廠也順利完工，且為最先進的製程，則我們的護國神山已被移走十分關鍵的一部分。

然而這只是川普未上任前的進展，任何殺手鐧都未使出；一月二十日就任之後，果真採取決絕的手段逼迫，台積電恐將更快速也更大規模地向美國遷移。與之俱往的會是周邊的供應鏈。他們本就逐水草而居，若更遭美方的刁難施壓，離去的腳步自不會拖延。

這是我們設想最不利的狀況，以川普的作風與性格，卻並非不無可能。果真如此，我們會看到什麼樣的台灣！

出口即使不致四成全部消失，但損失必然慘重。尤其如前所述，除了剩餘的資訊電子業之外，其餘各產業會全軍皆墨；獨木難撐，整體出口豈不要一片愁雲慘霧？台灣本為出口導向國家，出口大衰，經濟景況將苦不堪言。在半導體與資訊電子業之外的就業人口，高達九十％，則絕大多數家庭也都會坐困愁城。

我們要如何逃出這恐怖的夢魘？上述的其餘產業之所以不振，並不因為它們沒有競爭力。而是台灣目前在全球貿易市場中猶如一個孤島；即使與個別國家的雙邊貿易協議都難建立，又被拒於所有區域性貿易組織的門外，連周遭國家紛紛加入的ＲＣＥＰ、ＣＰＴＰＰ，我們也望而興歎。再加上過去最重要的貿易夥伴中國大陸飽受內外衝擊，出口價格大挫，對台的進口大減，這才是台灣傳統產業欲振乏力的根本原因。

該如何解救呢？求助於美國或其盟邦毫無機會。周邊國家多已成不公平的競爭對手。唯一的可能出路，就是逐步恢復兩岸的關係，透過和平交流努力化解敵意；一方面挽回兩岸進出口的頹勢，一方面藉由雙方的諒解，排除加入區域貿易組織如ＲＣＥＰ及ＣＰＴＰＰ的障礙。同時，力挽狂瀾，極力提升傳統製造業的競爭力，庶幾可謀一線生機。（作者為經濟評論者）