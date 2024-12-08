楊渡／香格里拉的唐僧肉和蜘蛛精

先說一個有趣的故事。二○一三年我和王晶文，跟著大陸作家野夫一起去川藏線旅行。旅途最後到了香格里拉，詩人朋友默默在那裡開一家民宿，叫「撒嬌書院」。

由於野夫在大陸有許多粉絲，不少女粉風聞而來，聚集到了書院。抵達那一天，只見鶯聲燕語，圍著野夫說話。野夫趕忙介紹一旁的王晶文說：他是電影「戀戀風塵」的男主角。女粉們一聽，又見王晶文生得斯文白淨，便上網一查，居然是本尊，一聲驚呼。

當天晚上，默默準備了藏香豬火鍋，真是天上人間的美味。但女粉們去網上找到「戀戀風塵」電影，非要搞一個大屏幕來作特映會加映後座談。生性溫良的王晶文不會拒絕，只能靜靜接受。只見他坐在那裡，旁邊圍著眾女粉，她們時而看屏幕，時而看看王晶文，笑曰：「你都沒變呀，長得跟當年一個樣。」

王晶文臉色泛紅，只說：那有啊，都老了。電影映後，開始吃火鍋喝酒，女眾開心的圍圈發問敬酒，王晶文斯文自重，仍是當年有點靦腆的小生模樣。野夫看著哈哈一笑，說：「妳們這些高山上的蜘蛛精，看到唐僧肉了！」大家都笑翻了，馬上乾一杯。

那一晚不敢多喝，怕有高原反應，醉後溜去古城散步，野夫也醉臥一旁，獨留王晶文陪著一眾女生說話，直到夜深三四點才結束。次日我在老街小店裡看到王晶文正在喝氂牛奶茶，閒適悠然，並沒有被蜘蛛精給吃了。

走筆至此，我們可以了解，《西遊記》唐僧與蜘蛛精的故事，其實已變成一種有趣的比喻。王晶文之於那些女粉絲，一個白淨小生被一群女生圍住的感覺，野夫可以笑談他是「唐僧肉」，這其中多少戲謔，大家都知道。沒有人會說，野夫把那些女生比擬成脫光了衣服的蜘蛛精，而王晶文是被性騷擾的唐僧。

文學作品，自有它的延展性，會自然形成故事背後的象徵與隱喻。這正如尤里西斯本是希臘神話英雄，在喬艾思筆下，便成了都柏林永恆的漂泊心靈象徵。而神話裡的女神克莉普索，為尤里西斯生子而最終分離的故事，被歌手轉化成情婦的典型。好的文學作品，有自己的生命力，會跟隨時代轉化延展，變成象徵與隱喻。這不正是文學迷人的底蘊？

可惜台灣，有些人文學太低，政治太高，只剩下神經質的政治細胞。明明媒體只是戲謔說馬龍被女粉包圍，像西遊記的唐僧被蜘蛛精包圍，就像野夫說王晶文被女粉包圍一樣，哈哈一笑即可。但就是有人硬要把文學隱喻，變成西遊記還原，還把高中女生比喻成脫光衣服的蜘蛛精（虧她想得出來）。

更何況，那是大陸一個小媒體寫的，他要如何比喻，是他自己的事，怎麼回頭要馬龍和馬英九基金會道歉？那難道最後還要叫吳承恩和唐僧出來道歉嗎？這已不僅文學素質低，連邏輯思維都有問題了。

回到故事的開始，香格里拉旅行後，那一年底，香格里拉發生大火，整個一千三百年的四方老街，燒成灰燼。次日大雪，掩埋了灰飛煙滅的殘跡，彷彿一切文明還諸天地，正印證了佛家講的「成住壞空」。而隔年，王晶文竟因心肌梗塞而驟逝。世間啊，只留下電影的身影，和永恆的文學傳說。（作者為作家）