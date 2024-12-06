盛治仁／網路常互嗆 兩岸年輕人互看不起

日前受邀在「遠見高峰會」評論一個很有趣的民調，由《遠見雜誌》、新加坡《聯合早報》、馬來西亞《星洲日報》及香港浸會大學新聞與社會研究所合作的五地跨國調查，包括台灣、香港、馬來西亞、新加坡和大陸的受訪者，針對所在地的經濟挑戰以及其他地區的年輕世代和社會進步狀況互評。

一般調查，多數在呈現對自己國家的評價，這份調查結合跨國媒體和機構進行互評，透過他人的眼光看自己，當能得到更多啟發。篇幅所限，無法詳述所有調查結果，僅摘要部分重點分享。

首先被問到，未來三年最重要的經濟挑戰為何？香港和新加坡最多人擔心通膨或降息的經濟問題；大陸受訪者則最擔心中美貿易戰再起，而台灣則最擔心地緣政治影響及國內政治衝突內耗。這讓我有些難過，因為我們擔心政治影響經濟的比例，遠高於香港和新加坡兩個競爭者。

當被問到最應該與哪些國家或地區強化經貿關係時，香港、馬來西亞和新加坡的受訪者，都一面倒地選擇中國大陸多於美國。台灣則是相對平均，選擇美國（廿八點九％）略高於大陸（廿六點一％）。如果台灣在政治、軍事和經濟關係上都採取這樣的中間政策，而非選擇倒向一邊的話，可能是最符合台灣利益和發展的選項。

在五地互評的部分，問卷裡請受訪者幫五地年輕世代在國際上的表現打分數，結果所有地區都把新加坡年輕人的表現排第一、大陸年輕人排第二。除了香港的受訪者把台灣年輕人排在第四以外，其他四地包括台灣自己，都把台灣年輕人的表現排在最後一名。

我對此很意外，也無合理解釋理由，因個人印象對台灣年輕世代的表現很肯定。有個可能性是因台灣國際空間受限，在國際上能夠被看見的機會變少。

進一步的年齡交叉分析，透露出很有趣的模式。大陸和台灣四十歲以上的受訪者，分別把大陸和台灣年輕人的表現排在最後一名，也就是自己最看不慣自己的年輕人；而大陸和台灣四十歲以下的受訪者，則是分別把台灣和大陸年輕人的表現排最後一名，亦即兩岸的年輕人互看不起。這應該是反映了兩岸青年因統獨議題，經常在網路上互嗆的結果。

台灣在社會進步的排名則在五地中排名第二，僅次於新加坡。特別的是，只有新加坡把台灣社會進步的表現排在最後一名，其他地區都把台灣排在前兩名，顯示台灣社會的開放和進步是相對受到肯定的。我想新加坡因為重視秩序多於自由，才會在這面向將台灣排名趨後。

調查最後自評綜合經濟、教育、人才、企業表現、財富分配等綜合指標，作為整體發展潛力的評估，排名序位是新加坡、香港、台灣、馬來西亞和中國大陸，這反映了新加坡的亮眼經濟發展和自信，以及大陸衰退的經濟表現和信心。我想到大陸有首歌「大夢」，長達八分鐘，因為唱出從六歲到八十八歲的人生煩惱而爆紅，就反映了這個現象。

個人覺得這份民調結果，反映了受訪者很務實的看法，也讓大家可以從鄰居和競爭者的角度來看自己的優缺點，希望未來有更多跨國調查，讓我們更能看清別人、認識自己。（作者為雲品國際董事長）