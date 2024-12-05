洪蘭／孩子青春風暴期 父母只好忍一忍

在一個聚會上，有位媽媽說現在的孩子愈來愈難管教，她常被兒子氣得七竅生煙，不能相信昨天還是很黏她的孩子，今天卻變成一個行走的火藥桶，一碰就炸。另一個媽媽立即點頭說：就是、就是，不但是火藥桶，還是自燃型的！大家聽了都大笑。就有人問，為什麼我們三、四年級生沒有青春風暴期呢？

其實有的，每個人青春期都會湧出荷爾蒙，只是當年的我們沒機會叛逆罷了！貧窮時期的台灣孩子，放學回家要先餵鷄鴨和豬，然後要帶弟妹，讓母親的手可以空出來煮晚飯（我們常是一邊揹弟妹一邊背英文生字），晚上則是累到來不及叛逆就睡著了，沒時間也沒精力去找父母麻煩。

那麼，是不是讓現在的孩子忙一點，就不會有風暴了呢？也不是，因為當年的我們能夠感受到父母謀生的不易，對自己有書可讀、有飯可吃心存感恩；當你對一個人感恩時，自然不敢頂嘴。

同時，我們小時候接受的是傳統中華文化的教育，是儒家「吾日三省吾身」的反求諸己思維，因此碰到挫折心情不好時，會先檢討自己，不會先去怪罪別人。

說起來，二○○二年諾貝爾獎得主康納曼（D. Kahneman）「人的情緒是透過比較而得」是對的；清朝的紀曉嵐也說：「人生苦樂，皆無盡境；人心憂喜，亦無定程。曾經極樂之境，稍不適則覺苦；曾經極苦之境，稍得寬則覺樂矣。」情緒的確是操控在自己手上，端看是跟誰比，所謂「改變心態，改變生命」。只不過情緒控制必須從小開始，抑制負面情緒的杏仁核神經迴路必須透過經常的活化，使抑制的力量大於暴衝的力量。所以孩子要窮養，讓他對自己所有的一切感恩，人都是沒有離開過家就不知道在家的好，沒有失去便不會珍惜。

若是孩子已經開始青春期了，那麼父母只好忍一忍，雨過天總會青的。青春風暴像流感，沒有疫苗，靠的是自體免疫，也就是親子關係的通暢。

掌管理智、計畫策略、情緒控制，抑制行為和資源分配的前額葉皮質，是大腦最後成熟的部分，這使青少年非常在乎隱私，對批評非常敏感。馬克吐溫有一句話非常傳神：「我十四歲時，覺得我的父親無知到令我無法忍受，可是等到我廿一歲時，卻訝然發現，父親在這短短的七年間竟然進步了這許多。」當然不是他父親的關係，而是他自己在這七年之間成熟了。

青春期是個過渡期，因為是過渡，它充滿了不確定性；而不確定正是大腦最不喜歡的狀況，因此青少年焦慮、暴躁、易怒，加上課業壓力大，父母便成為出氣的對象。要避免衝突，有事盡量寫條子溝通，字條比較不帶火氣。若是家中可以養一隻狗兒，供他傾訴而不會批評他，便可以大大幫助他度過這個時期。

父母切記不要講傷孩子自尊心的話，不要說「養隻狗都比你有用」，更不能說「假如當初不生、當初不養」。要去想，其實自己當年也是如此的不可理喻。知識是力量，當我們了解行為背後的大腦原因，就比較能接受孩子了。（作者為台北醫學大學、中央大學講座教授）