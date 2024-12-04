方祖涵／複合性運動場館的繽紛未來

每到年度尾聲，因為各式節慶與公司年終活動，像是拓高樂（Topgolf）這種融合運動、娛樂及美食的複合式場館，每個晚上經常都是人聲鼎沸。一走進拓高樂，迎面而來是現代化和科技感的結合。透明落地窗與開放式設計讓顧客能立即看到層層排列的高爾夫打擊區，五彩繽紛標靶像彩虹般充滿活力，背景音樂更賦予場地歡樂而輕鬆的氛圍。

在這裡，人們不需要穿著正式高球衫或長褲，也無需掌握複雜揮桿技術。顧客可以穿著休閒，手持特製簡化球桿，擊打裝有晶片的高爾夫球，目標是將球打進場地內的巨大靶區。這些靶區根據距離和難度設計不同得分規則，讓每一次揮桿都充滿挑戰。

不僅如此，場館內還結合了音樂、燈光、食物或飲料，營造出輕鬆而有活力的氛圍，讓人們可以在這裡一邊打球一邊聊天、聚會或慶祝，突破了高爾夫作為個人運動的局限。在過去，可能只有保齡球館能夠提供運動社交功能，拓高樂的出現，為人們帶來新的選擇。

就這樣，僅有二十多年歷史的拓高樂為高爾夫運動注入了前所未有的新風潮。從前高爾夫被視為菁英運動，與其相關的社交場合常被限定在嚴肅的高球場，或是連牛仔褲都被禁止的俱樂部餐廳裡。然而，隨著社會變遷與人們娛樂方式改變，傳統框架逐漸鬆動，拓高樂的出現，滿足了大眾對娛樂化的需求，將這項歷史悠久的運動帶入全新領域。

根據兩年前數據顯示，美國一年有四千一百萬人次走進高球場，拓高樂顧客則有三千一百萬人。然而從今年初開始，依照拓高樂公司評估，它們的顧客數已經超越球場，成為民眾高爾夫運動主要場館。

不過，從另個角度來說，拓高樂卻也帶來新的高爾夫族群。根據《運動畫刊》報導，年齡介於十八至三十四歲的美國年輕人，正在快速成為高球場的重要客源。這些年輕族群更喜歡將高爾夫視為娛樂和社交方式，而非傳統的正式運動。估計今年有超過六百萬年輕玩家活躍於高球場，而拓高樂無疑是吸引他們入門的關鍵推手。

拓高樂在全世界有超過百座場館，在亞洲亦有上海、成都與曼谷等據點，沙烏地阿拉伯主權基金投資的ＬＩＶ職業高爾夫聯盟傳聞正在考慮收購。其他類似的運動設施也如雨後春筍般出現，像德州有好幾座棒球娛樂場，而主打新興運動匹克球的「炸雞與匹克」複合餐廳已經有很多分店，我們前陣子光顧時，場地竟然需要在數周前預訂，由此可見其受歡迎的程度。

隨著人們對運動、娛樂和社交需求日益增長，加上虛擬實境、擴增實境與人工智慧的運用，複合性場館前景值得期待。未來，我們可能會看到更多結合其他運動與餐飲的創新場館出現，而這股潮流，或許會從此改變許多運動項目的風貌。（作者為運動文學作家）