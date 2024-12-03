李清志／觀光列車的熱潮

最近台鐵推出了「海風號」觀光列車，顧名思義，這是一台可以看海吹海風的列車，而且整台列車經過特別的設計，呈現馬卡龍的藍色，非常夢幻浪漫，其內裝更是用心良苦，每個乘客都有景觀座椅以及可以喝咖啡、吃甜點的桌子，除了可以欣賞西海岸之美外，還可以品嚐甜點下午茶，可說是非常有觀光特色的景觀列車。

火車旅行是復古懷舊的，雖然航空交通取代了大部分的旅行方式，但是火車旅行還是歷久不衰。

英倫才子艾倫．狄波頓曾說：「旅行的意義，不是你去了哪裡？而是你去了那裡，對你有什麼意義。」旅行並不是一定要很快地到達目的地，有時候搭火車的過程本身就是旅行的一部分。因為不同速度的旅行，可以看見不同的人生風景，太快的交通工具，讓我們錯失了許多美好的旅行經驗。

我很喜歡鐵道旅行，因為鐵道旅行的速度不會太快，也不會太慢，讓我在旅行的過程中，有許多安靜沉思的機會。坐在列車座位上，望著窗外飛逝的景色，有如在觀賞電影一般，旅行中所見所聞，豐富又多元，搭火車的時間正好讓我可以沉澱思緒，整理出屬於自己的旅行意義。

美國畫家愛德華．哈潑有一幅畫作稱為「Ｃ客艙，二九三車次」（Compartment C, Car 293），畫中一位貴婦坐在火車車廂中，悠閒地閱讀，讓人感受到旅行的悠閒氛圍。雖然貴婦身處在火車車廂裡，卻好像是在家裡客廳一樣安穩舒適。火車相對於飛機或是巴士，空間是寬敞的、旅程移動中也顯得平穩舒適，因此火車可以打造成「豪華行宮」，就像是「東方快車」一般，裡面不僅有豪華餐廳客廳，還有自己的臥室，基本是就是一座長條狀的建築。

日本鐵道公司很早就推出許多富特色的觀光列車，包括貓咪列車、ASO BOY親子列車、雪月花觀光列車、暖爐列車、富士山甜點列車、五十二席的至福料理列車，以及最近最新的「關八．一六」觀光列車等等。這些設計讓火車不再只是運送你到目的地的交通工具，火車本身就是目的地，在火車上就可以享受旅行的樂趣。

日本幸福列車設計師水戶岡鋭治，設計過許多令人驚豔的觀光列車，他的設計不只是著重列車本身，也非常強調藉由特殊的觀光列車，吸引觀光客前來，達到地方創生的目的。

日本的觀光列車除了強調設計與舒適性之外，也會結合日本文學做宣傳，增加鐵道旅行的內涵。我特別對於昔日日本文豪們的鐵道經驗感到興趣，因此會去搭乘鐵道列車，體會作家文豪們的心情，例如川端康成「雪國」裡的鐵道經驗，太宰治家鄉的暖爐列車、西村京太郎推理小說裡的東京車站飯店等等，這些鐵道旅行經驗讓原本的文學閱讀，產生了立體化的想像空間，讓文學作品真正有了生命！

日本ＪＲ鐵道公司有販賣一種「青春18」的車票，可以在期限內搭乘全國的ＪＲ鐵道列車（新幹線及特急列車除外），鼓勵年輕人在青春年華多走出戶外，探索世界。大人的鐵道旅行與年輕人的「青春18」，雖然年齡不同、經濟情況不同，但是卻依然可以擁有青春的熱情，只要搭上火車，就會重新充滿探索世界的想望。

身為中年業餘的鐵道迷，我搭乘過日本許多浪漫的觀光列車，（雖然還未搭過台鐵的海風號），搭乘火車讓我充滿青春的熱情！期待台灣也能開發更多觀光列車，搭配地方文化特色，達到觀光與地方創生的雙重效果。（作者為都市偵探、建築學者）