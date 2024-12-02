陳立恆／從「民主」到「金主」

十一月的川普歸來震撼全球。

最近我聽到不少聲音說，川普贏了、美國贏了、全世界都輸了！也許如此論述稍嫌誇張，但至少選後幾天的國際股市表現，反映出全世界感受到不同程度的落差與憂慮。再看美國大選之後緊接著COP29全球氣候峰會的冷清開幕，無一不昭示著，大家都在這波東山再起的「MAGA勝利」之奔雷滾雪中，等待風雲巨變的明天之後。

誠然，每個人所期待或恐懼的明天之後不盡相同。在我看來，雖然此次川普得票是以鄉村包圍城市的姿態橫掃各州，而且少數族裔、年輕與女性選票都有顯著上升，然而，川普的歸來真正代表兩種層面的意涵：一是清教徒式的保守主義捲土重來，二是美國的民主政治正在以一種弔詭的姿態轉向金主政治（Plutocracy）。

首先，在民主黨治下日漸走火入魔的零元購、毒品氾濫、一百多種性別、非法移民暴增等等爭議，造成了美國許多中間選民心理或生活上難以承受之重，於是一個強調規則、秩序與聖經精神的價值觀又回歸成為一個選項，無論整個美國社會能否真心擁抱川普的「GOD」，二○二五年以後的美國，勢必會回到四百年前遠離舊大陸的清教徒模式，放下全球化、築起高圍牆，主要聚焦在美國優先的內部發展之上。

美國的內縮封閉是令人感到不安的，尤其在巴菲特指數屢創新高的當下，加上川普的競選宣言，很難不讓我聯想到美國三十年代大蕭條時的胡佛總統，希望胡佛任內增加進口關稅導致全球蕭條加劇的前車之鑑，不要在百年之後再度重演。然而，更令我感到不安的是，作為自由世界的民主燈塔，美國從「民主」走向「金主」的軌跡愈來愈清晰，在這場選戰中，無論是川普還是賀錦麗的背後，盡是一片腰纏萬貫的冠蓋雲集；其中最引人注目的當屬科技鉅子馬斯克，據悉他此次投入了至少兩億美元幫助川普登頂，同時他通過自有的社交媒體平台與海量的政治廣宣，對競選活動和中間選民開展了史無前例的資訊輸出與輿論操作。

如此變本加厲的政治獻金，源於二○一○年一項最高法院裁決，美國企業、工會﹑富豪們可以無限制地投入資金到各種所謂的「超級政治行動委員會」（Super PACS），進而影響候選的人選與選舉結果，這種現象的實質，就是美國資本主義走上了過去威權時代的覆轍。由於富豪寡頭們被憲法賦予權力與自由，可以利用自身的「鈔能力」與影響力，對公共政策的參與人員與制定過程進行引導與控制，長此以往，他們成為新一代的「統治階級」。

例如，最近川普昭告天下，他將提名馬斯克與另一位億萬富翁拉馬斯瓦米，共同執掌新的政府效率部。雖然目前仍不清楚該部門的具體架構、資源和權限，但馬斯克已經確認會用X平台來輔助效率部的工作，不難想像此舉一出，將能夠為他的平台帶來多少流量與廣告，更不用說這些億萬富翁們未來又將如何在稅收、補貼、招標等各種政府決策中占得先機。

簡言之，我們正在目睹美國的民主政治走向金主政治的時代轉捩。在不久的將來，我們可能會發現，幾乎所有公民運動與民粹主義的背後都站著某個資本的意志，而曾經令世人仰望的「民有、民治、民享」美好景象，都將不過是歷史中的一段浮光掠影。（作者為亞太文化創意產業協會創會理事長）