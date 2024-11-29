陳力俊／創立一流大學的理念

香港科技大學（港科大）於一九九一年成立，建校僅三十三年，現已成為亞洲以至全球領先的研究學府之一，在最近世界大學評比中，《ＱＳ》世界排名第四十七名、《泰晤士高等教育》世界排名第六十四名，殊為不易。

港科大創校學術副校長錢致榕，於今年八月出版《敢為天下先：三年建成港科大》一書，細數在當時為英國殖民地的香港創校經過，其中艱難與挑戰，以及創辦人的遠見與堅持，讓人瞭解這個奇蹟為什麼會誕生。書中對人與事，多直言不諱，很具參考價值。

作者常藉與世界高教界知名人士互動，闡述一流大學的理念，例如在基礎學科的重要性方面。引述第十六任耶魯大學校長格利斯沃看法：「教育一定要從基礎學科著手，所有新的學科都是從基礎學科衍生來的，衍生的學科很難找到一流人才，若干年以後衍生學科沒有生命力，又要重新從基礎學科開始。」

作者闡明，搞清楚知識結構就知道基礎學科的重要。所有知識大致分成文科和理科，文科的基礎部分是文史哲，還有人類學跟考古，它們是第一層的學科；社會科學在十九世紀仿照自然科學研究的方法，是從文科發展出來的第二層學科，後來又分成社會學、政治學和經濟學，在此基礎上又發展出來第三層的管理科學、法學等。

理科最基礎的學科是數學、物理、化學、生物還有心理學，從這些基礎學科發展出工程科學（土木、機械、電機、化工、資訊等）、材料科學，在這第二層之上，近年又發展出環境科學、自動化、人工智能等。這些層次不代表他們的重要性，只是知識發展的方向和結構，也為大學的科系設置提供線索。

知道追蹤與應用科技，必須要有一流的工學院；工學院的學生入學的前一、二年，一定要到理學院選數學、物理、化學、生物等基礎學科，因此需要一個一流的理學院。因為一流的工程師必須有深厚的理科基礎，並且未來還需要很多目前不能決定的新興科系，都要從基礎科學延伸出來。

麻省理工學院常務副校長法蘭西斯，屢強調培養人才一定要有人文精神，沒有人文精神就不是人。耶魯大學塔夫脫院長更認為，在美國，人文修養代表理解美國立國的精神、文明的精華，缺了它就愧為美國人。加州理工學院校長則認為，沒有好的文學院就不成其為大學，大學失去靈魂就不可能培養出一流人才。因此，大學的靈魂主要在文理兩個學院，大學的基本價值都在這兩個學院裡。沒有這兩個學院的話，這個學校只是一個職業技能訓練所，不可能是一個世界一流的大學。

因此大學培養人才最重要的是學習基礎學科，而人文教育更為重要。校園是教育的熔爐，兼容並包等理念不是口號，要在學校政策上反映出來。

作者透露，台灣經濟奇蹟的重要推手李國鼎，於一九九二年曾邀請他來台辦理一所新設大學，希望顯示給國人看，在自己土地上，用自己的資源，也可以找到足夠的一流人才，辦一所世界一流大學，但礙於體制與文化未能成局。作者語重心長的說：「百年大計的教育事業就更需要有卓見，有遠見的推手，而不是一個教育部門，把大學校長綁得緊緊的，使很多大學校長們變成無奈的教育官僚。」令人慨嘆。（作者為中研院院士、清大特聘研究講座教授）